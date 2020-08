Diana Huniche har åbnet Bliss Ahlgade 53. Her finder man fodtøj til kvinder i alle aldre. Foto Jette Bundgaard.

Kunderne skal have en oplevelse

Der er ikke noget, som er overladt til tilfældighederne i Diana Huniches nye skobutik »Bliss« på Ahlgade 53. Butikkens navn er det engelske ord for ren lykke eller fryd - en tilstand den nye butiksindehaver omtrent befandt sig i, da hendes drøm om egen forretning blev realiseret i sidste uge.

- Det er min datter Sille, som også kommer til at arbejde i forretningen, der fandt på navnet, fortæller en glad Diana Huniche. Hun er oprindeligt uddannet i butik i barndomsbyen Maribo og har i en årrække arbejdet med salg og marketing i modeverdenen, indtil hun i 2008 blev medejer af firmaet Plus-Plus, som producerer plastik byggeklodser til børn.

- Efter nogle år fik jeg lyst til, at der skulle ske noget andet og solgte min andel til en af de andre partnere, siger Diana Huniche, der har gået hjemme de sidste par år. Det var her, idéen til at få sin egen forretning modnedes: