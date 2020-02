Se billedserie Janni Schjerning har masser af aktivitetslegetøj til de firebenede venner, der trofast snuser sig vej hen til butikken på Hovedgaden 43 A i Mørkøv. Fotos: Elisa Hauerbach

Kunderne er trofaste - på flere måder

Holbæk - 07. februar 2020 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Hovedgaden i Mørkøv nægter byens hunde på det nærmeste at passere nummer 43 A. De stopper op, begynder at vejre og vil ind. Det er forståelig, for inde i butikken sælges der blandt andet godbidder, snacks, hundekurve og aktivitetslegetøj til dem og til andre kæledyr.

- Vi har faktisk både foder og alt det sjove til kæledyr med snuder og næb. Der er flere og flere, som opdager os - især de trofaste hunde, som snuser sig frem til deres favoritbutik - og trækker ejerne med herind, siger Janni Schjerning, grinende.

Oppe i stueplan finder man udvalget af legetøj og lidt godbidder. I kælderetagen er der foder og oceaner af guf til hunde, katte, gnavere og fugle.

Janni og gemalen, Alasdair Schjerning, åbnede butikken sidste år, efter at have drevet web-shop og dørsalg fra hjemmet i Stigs Bjergby.

- Til sidst var vi ved at blive vanvittige af alle de varer, der stod i kasser allevegne, så vi blev glade for at kunne flytte kasserne til butikslokalet og præsentere dem som de fortjente, hængt på plads på stativer og lagt på hylder eller paller, fortæller Janni Schjerning videre.

Parret, der også er kendt for at drive hundehotel i deres hjem, hilste altså muligheden for at leje forretningslokalet velkommen, men om deres egne to hunde og deres logrende, logerende mente det samme, er nu ikke helt så sikkert.

Spildprodukter bliver til godbidder

Janni Schjerning har bemærket, at der er forskel på kundernes reaktioner, når de ser variationerne af eksempelvis hundesnacks.

- Det er pudsigt, at nogle reagerer med affekt, hvis der er pels på en godbid, i forhold til hvis det »bare« er tørret kød. For alle vores godbidder er i virkeligheden spildprodukter fra menneskers forbrugskultur, men spildprodukter, der anvendes bedst muligt. Man bruger det overskud, som ikke bruges i madindustrien til mennesker, og laver det til godbidder til hunde og katte. Jeg kan ikke se at der er noget galt i det, for det er jo bare en måde at bruge alle dele af de i forvejen slagtede dyr, på. Det er sådan set en anden variation af at undgå madspild, men det med pelsen er noget helt specielt. Jeg oplever måske at blive skældt ud, hvis der er pels på godbidderne og det kan jeg da godt blive lidt træt af, for i virkeligheden handler det jo om noget følelsesmæssigt hos kunden. Hunden har godt af at spise pels, det renser dens tarme, så der er ikke noget forkert i det, siger hun.

Foredrag

Når hundeernæringseksperten »Hundefodernørden« snart holder foredrag på Mørkøv Kro, er det An-Fleks der har inviteret til arrangementet. Det har de, for at få udbredt kendskabet til hvad hunden egentligt har godt af og hvad der ikke er godt for den i forbindelse med fodring.

- Vores foredragsholder, Ann-Kristin Meyer, er Cand.Scient. i Animal Science med speciale i hundeernæring. Hun ved, hvad hun taler om - og kommer ikke ind på nogle eksakte fodermærker, men fortæller om, hvad hunden har brug for og hvorfor. Det er som hendes betegnelse antyder, ret nørdet og jeg anbefaler at man tager notesblok med, så man kan skrive hendes guldkorn ned i løbet af foredraget. Jeg glæder mig selv til at høre hende og håber at mange lokale hundeejere vil være med, når hun gæster kroen, søndag den 1. marts, slutter Janni Schjerning fra An-Fleks.