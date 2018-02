Flere beskylder hjemmesiden Beautyhome.dk for at føre forkert markedsføring, men indehaveren nægter at have snydt nogen.

Kunder er rasende: Nu lukker webshop midlertidigt

Hjemmesiden Beautyhome.dk er lukket ned for en periode, efter flere kunder klager over aldrig at modtage bestilte ordrer. Ung iværksætter fra Holbæk er anmeldt til politiet.

Holbæk - 11. februar 2018

Varer, der går i stykker, manglende leveringer og penge, der bliver trukket, før en vare overhovedet er sendt.

På både Facebook og på Trustpilot, hvor forbrugere kan anmelde en virksomhed eller et brand, raser flere kunder over Beautyhome.dk og beskylder webshoppen for at være falsk. Det har ført til, at den administrerende direktør og ejer midlertidigt har lukket webshoppen - angiveligt for at få styr på forholdene.

Har ført til politianmeldelse Bag direktørtitlen er en 21-årig mand fra Holbæk, som sælger varer produceret i Kina fra sit lager på sin fars gamle minkfarm. Og i oktober bragte Nordvestnyt historien om, at han havde omsat for sin første million.

I dag erkender Niklas Fahnøe Pedersen over for avisen, at hans virksomhed har været udsat for nogle udfordringer. Men han nægter at have snydt nogen.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter imidlertid, at Beautyhome Denmark er anmeldt for bedrageri og svindel.

- Men vi har ikke efterforsket sagen endnu, forklarer pressemedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi. For stakken med sager om internetbaseret kriminalitet er stor, lyder det fra politikredsen.

Barnebarn fik aldrig bamse En af dem, der føler sig snydt af Beautyhome Denmark, er Birgit Hansen fra Skærbæk i Sønderjylland. Hun købte i oktober to bamser, hvoraf den ene var til hendes kommende barnebarn. Men den var gået i stykker i den ene syning, før den nåede at blive foræret væk.

Derfor sendte hun den i november tilbage mod at få en ny retur - men det fik hun aldrig. Derfor har hun i dag kun den ene af de bamser, hun har betalt i alt 590 kroner for.

- Jeg sendte en mail, hvorefter de svarede, hvad jeg skulle gøre. Det var en standardbesked, og siden har jeg ikke hørt derfra. Jeg kan heller ikke komme telefonisk i kontakt med dem, forklarer Birgit Hansen.

I alt har hun skrevet seks mails og ringet flere gange uden held. Den sidste mail skrev hun den 19. januar. Men allerede kort inden jul skrev hun blandt andet i en mail: »Kan du sige noget om, hvornår den kommer? Mit barnebarn er født og venter med længsel.«

Heller ikke den mail, fik hun noget svar på.

-Jeg har ikke snydt nogen Ifølge Niklas Fahnøe Pedersen startede de problemer, som nu har ført til, at webshoppen er midlertidigt lukket, for alvor omkring december. Her havde virksomheden svært ved at følge med de indkomne ordrer. Og af den grund gik der pludselig længere tid, før hans kunder modtog de varer, de havde bestilt.

- Jeg erkender 100 procent, at der har været fejl. Men jeg har ikke snydt nogen, siger den bare 21-årige administrerende direktør og ejer og understreger, at han ikke ønsker at tage imod nye ordrer, før der igen er kommet styr på forholdene.

Derudover har virksomheden i perioder både haft problemer med postvæsenet og eget mailsystem, tilføjer den unge virksomhedsejer. Han understreger dog, at han ikke er blevet gjort opmærksom på, at der skulle være kunder, som ikke har fået deres varer. - Men hvis der er det, vil jeg gerne høre fra dem, slår han fast.

Jurist: Flere problematiske forhold

Ifølge Jakob Steenstrup, der er jurist og ansat hos Forbrugerrådet Tænk, er der flere problematiske forhold at påpege ved Beautyhome.dk og den markedsføring, der er valgt.

- Mit indtryk er, at der er tale om et firma, som på flere punkter har store problemer med at overholde markedsføringsloven, siger han.

For det første peger han på, at det er problematisk, hvis bamserne alt for let går i stykker, og hvis de bliver solgt som et godt tilbud og efter europæiske standarder uden at oplyse, hvordan der føres kontrol med dette.

- Det er vildledende, og det kan få produktet til at fremstå som noget, det ikke er. Hvis et produkt er produceret billigt i Kina, bør forbrugeren få det at vide før et eventuelt køb, siger han og tilføjer:

- Vi har i øjeblikket stort fokus på netop kinesiske produkter, da rigtig mange af dem ikke lever op til de danske standarder for eksempelvis kemikalier og sikkerhed.

- Det er jo rigtigt farligt, når det er til børn, særligt de helt små, forklarer juristen.

På Beautyhomes egen hjemmeside fremstod det desuden, som om virksomheden havde fem stjerner hos Trustpilot. Men hos Trustpilot selv fremgår det, at scoren er bare to stjerner.

Her understreger Jakob Steenstrup, at virksomheder ikke må vildlede forbrugeren med forkerte oplysninger og skiltninger.

- Og så hedder det jo også som udgangspunkt, at man ikke må trække pengene, før en vare er afsendt, tilføjer forbrugerjuristen.