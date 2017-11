Østre Landsret indledte tirsdag terrorsagen mod en 17-årig pige fra Kundby. I Retten i Holbæk blev hun idømt fængsel i seks år. Anklagemyndigheden har krævet, at hun får forvaring. Pigen vil frifindes. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Kundby-sagen: Virkelighed eller fiktion? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kundby-sagen: Virkelighed eller fiktion?

Holbæk - 23. november 2017 kl. 06:09 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad var der sket, hvis ikke Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 12. januar 2016 sidst på eftermiddagen havde fået overdraget en skotøjsæske med en grøn plastbeholder med påskriften »Tatp« samt en håndskreven seddel med adressen på en jødisk skole og ord som »jihad« og »allahu akbar!«?

Ikke noget som helst.

Det siger den i dag 17-årige pige, der havde skrevet sedlen og desuden indkøbt og blandet flere forskellige kemikalier, som i første omgang blev fundet af hendes familie i kælderen på Trønningevej i Kundby.

Der manglede nemlig en vigtig ingrediens, før den kemiske substans kunne have været forvandlet til det potentielt dødbringende sprængstof TATP - også kaldet »satans mor«.

Denne ingrediens - citronsyre - havde pigen fra Kundby ikke tænkt sig at blande i.

Det bedyrede hun under sin udspørgning i Østre Landsret onsdag, hvor senioranklager Kristian Kirk interesserede sig for den dengang 15-årige piges tanker og handlinger i januar 2016.

- Jeg havde ikke blandet syre i, hvis ikke politiet var kommet og havde fundet tingene. Jeg tror, at jeg ville have hældt det ud. Jeg var kommet på andre tanker efter at have talt med min storebror dagen før. Men jeg nåede ikke at få det hældt ud, før politiet kom, forklarede pigen i landsretten.

Pigens ord, tanker og handinger på det tidspunkt er vigtigt for sagen, fordi anklagemyndigheden mener, at hun var så radikaliseret, at hun var på vej til at udføre en terrorhandling.

I klar modsætning til pigens egen forklaring, er anklageren påstand, at hun ikke på eget initiativ stoppede sine terrorplaner, men alene fordi politiet greb ind.

Efterforskningen har vist, at pigen få timer før politiet fik kendskab til kemikalierne købte netop citronsyre i Matas i Holbæk.

I både byretten i Holbæk, der fandt den 17-årige pige skyldig i forsøg på terrorisme, og i denne uge i Østre Landsret har pigen forklaret, at det var på grund af spænding, at hun kommunikerede med twitterprofiler, som hun troede var tilknyttet Islamisk Stat, om sine bombeplaner mod skoler.

Ifølge anklageren modsiges pigens forklaringer i retten af hendes egne konkrete handlinger, ligesom hun under sin varetægtsfængsling har skrevet ting, der i anklagemyndighedens optik viser, at hun havde tænkt sig at fuldføre terrorplanerne.

Blandt andet skrev pigen indgående om sin fremstilling af TATP, ligesom hun skrev, at hendes bombetrusler mod tidligere skolekammerater på Sydskolen faktisk var alvorligt ment.

I retten har hun ellers betegnet skriverierne som mest fiktion og kun lidt virkelighed.

»Bombetruslerne var ikke bare for at true. De (eleverne, red.) havde grund til at frygte«, skrev hun i en slags selvbiografi efter, at hun var blevet anholdt og varetægtsfængslet.

Kristian Kirk bemærkede, at meget af det pigen skriver om, men som hun betegner som fiktion, faktisk har fundet sted i virkeligheden. Det gælder for eksempel forsøget på at fremstille sprængstof.

Pigen fastholdt dog, at skriverierne ikke var udtryk for, at hun tilbage i begyndelsen af 2016 ville gå hele vejen og gennemføre angreb mod de to skoler.

- Det meste af tiden på Grenen (den sikrede institution, hvor hun var fængslet i surrogat, red.) sad jeg alene og kedede mig. Jeg har aldtid godt kunne lide at skrive stil, og derfor skrev jeg disse ting. Det havde bare ikke være interessant at læse det, hvis jeg havde skrevet i teksten, at jeg ikke ville gå videre med planerne, lød pigens forklaring i retten onsdag.

Østre Landsret indledte tirsdag ankesagen, hvor den 17-årige pige vil frifindes for dommen for forsøg på terrorisme.

Hun nægter sig skyldig i, at hun havde til hensigt at udføre terrorangreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København - en jødisk privatskole - med hjemmelavede bomber.

Angrebene skulle ifølge anklagemyndigheden have være udført ved gallafesten på Sydskolen - pigens tidligere folkeskole - 8. januar 2016 samt på Carolineskolen en måned senere.

Der afsiges formentligt kendelse om skyldsspørgsmålet fredag i denne uge.

relaterede artikler

Politiet bevogter landsret i sag mod terrordømt pige 21. november 2017 kl. 11:42

Anklager gør nyt forsøg på at få kundbypige i forvaring 21. november 2017 kl. 05:00