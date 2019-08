Teaterleder Robert Parr fortæller, at der ligger grundige diskussioner bag arbejdet med »Den første dråbe blod«.

Kundby-pigen som teater

Holbæk - 06. august 2019

Hvad får en 15-årig pige til at lægge planer om at bombe to skoler og købe ingredienser til selv at fremstille en bombe hjemme i kælderen?

Det spørgsmål stiller Teatret Fair Plays opsætning af historien om Kundby-pigen. Den 3. oktober er der premiere på forestillingen »Den første dråbe blod«, som er baseret på sagen. Målgruppen er fra 14 år.

Holbæk-teatret har truffet det valg ikke at lave en dokumentar, der stemmer 100 procent overens med virkeligheden, men en kunstnerisk fortolkning af forløbet, så Fair Play har ikke været i dialog med den unge kvinde selv og hendes familie.

- Det er ikke for at lave en sensation ud af det her. Fair Play har et meget stort ansvar, når vi laver sådan et stykke. Jeg har haft den længste dialog med min bestyrelse om et stykke nogensinde. Det har været en lang og grundig diskussion for os, siger teaterleder Robert Parr.

Han lægger vægt på, at stykket både indeholder den genkendelige historie om en teenager på jagt efter sin egen identitet og det ufor­ståe­lige aspekt i, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. Ind imellem de to yderpoler kiler sig en historie om et ungt menneskes mistrivsel og det påtrængende spørgsmål om, hvad der kunne være gjort.

- Jeg tror ikke, at der er noget svar, men hvis vi ikke går i dialog om, hvad der skete, så kan vi ikke lære noget, så det forhåbentlig ikke sker igen, siger Robert Parr.

Louise Ejgod Hansen er lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet og har forsket i børne- og ungdoms­teater. Hun fortæller, at teater som kunstart netop kan behandle det, der er svært at forstå.

- Teater giver en mulighed for ikke at have svar, ikke at analysere, men at fremvise det, uden at forestillingen giver svar. Der er ting i vores samfund, vi ikke kan give et fornuftigt svar på. Det betyder ikke, at vi ikke bliver klogere af at reflektere over det. Det betyder bare, at vi ikke kan give simple svar, og der kan teater forhåbentlig spille en rolle, siger hun.

Hun understreger, at det er måden, de alvorlige emner bliver behandlet på, der er altafgørende for den unge målgruppe, og der mener hun, at forestillingen er i trygge hænder hos Holbæk-teatret.

- Fair Play er et af de teatre, der har gjort det i rigtigt mange år. Det er en del af en teaterbevægelse, der er blevet verdensberømt på at kunne gøre det her.

Robert Reinhold har skrevet manuskript til stykket, mens Robert Parr instruerer »Den første dråbe blod«.

Den i dag 19-årige kvinde fra Kundby-sagen er i gang med at afsone sin straf på otte års fængsel for forsøg på terror.