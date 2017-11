Se billedserie Østre Landsret indledte tirsdag under skarp politibevogtning terrorsagen mod en 17-årig pige fra Kundby. I Retten i Holbæk blev hun idømt fængsel i seks år. Ankesagen ventes at slutte senest tirsdag den 28. november. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017 Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Denmark

Kundby-pigen skriver fortsat breve med dømte ekstremister

Holbæk - 21. november 2017 kl. 16:12 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 17-årige terrordømte pige fra Kundby har flere gange udvekslet breve med dømte danske ekstremister. Det er sket efter, at hun i maj i år blev idømt seks års fængsel for forsøg på terrorisme.

Det kom frem tirsdag, hvor Østre Landsret tog fat på ankesagen hvor den 17-årige pige vil frifindes. Hun nægter sig skyldig i anklagen om, at hun havde til hensigt at udføre terrorangreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København - en jødisk privatskole - med hjemmelavede bomber.

Tirsdag eftermiddag blev pigens forklaring fra byretten læst op for nævningetinget i Østre Landsret, og samtidig var den 17-årige tiltalte pige på ny i vidneskranken for at komme med en supplerende forklaring.

Og her bragte senioranklager Kristian Kirk, Statsadvokaten i København, pigens brevveksling med to personer, der er dømt for terrorisme i Danmark, på bane. Det drejer sig om Enes Ciftci, der er dømt for at lade sig hverve til terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien, samt en mand, der blev dømt for forsøg på terror i den såkaldte Vollsmose-sag.

Netop Enes Ciftci spillede også en rolle i Kundby-sagen, da den kørte ved Retten i Holbæk i foråret. Under sagen kom det dengang frem, at han havde skrevet breve til pigen under hendes varetægtsfængsling.

Og deres brevkorrespondance er altså fortsat efter, at pigen fik sin dom i maj. Kristian Kirk spurgte til, hvor ofte pigen skriver med Enes Ciftci, og hvad der får hende til at udveksle breve med en dømt ekstremist.

- Jeg skriver, når jeg modtager breve fra ham. Jeg skriver, fordi jeg keder mig i fængslet, og fordi det er rart at få støtte fra nogen, der har prøvet det samme, forklarede pigen.

Hun tilføjede, at det var Enes Ciftci, der begyndte at skrive til hende.

Anklageren fremlagde også en indberetning fra en sikkerhedskonsulent i Kriminalforsorgen, som har gennemlæst brevene mellem den 17-årige pige og de to terrordømte.

Her skriver konsulenten, at Enes Ciftci lader til at være forelsket i pigen og have et ønske om at blive gift med hende. Ciftci beder hende om at sende sit cpr-nummer til ham.

I en anden rapport noterer en medarbejder fra Kriminalforsorgen, at Enes Ciftci er blevet »mere beskrivende i sine følelser. Hun (pigen. red.) svarer ham, men har ikke umiddelbart den samme »kærlighed« til ham.«

Pigen afviste da også selv i retten tirsdag, at hun skulle være forelsket eller interesseret i at indlede et forhold til Enes Ciftci.

På sin forsvarers, Mette Grith Stages, spørgsmål forklarede hun, at hun ikke havde opfattet brevene som kærlighedserklæringer.

- Der er ikke noget forhold mellem os. Jeg har ikke selv tænkt på, at han skulle være forelsket i mig, sagde hun.

Det kom også frem, at Enes Ciftci har forsøgt at få pigen til at ønske besøg i fængslet fra nogle af hans familiemedlemmer. Det er dog ikke blevet tilladt af Kriminalforsorgen.

I forhold til den dømte fra Vollsmose-sagen forklarede pigen, at det også var ham, der begyndte at skrive til hende. Det er cirka et halvt år siden, men det fremgik ikke, om det var før eller efter dommen midt i maj.

- Jeg skriver med dem om, hvad vi laver i hverdagen. Vi skriver ikke om terrorrelaterede ting. Jeg tror, at de skrev til mig for at støtte mig, sagde den 17-årige pige.

Senioranklager Kristian Kirk spurgte pigen, hvorfor hun har skrevet flere breve med de to, når hun ifølge sin egen forklaring både i byretten i og nu også i landsretten ikke har sympatier i retning af militant islamisme.

- Jeg kan ikke bare lade være med at skrive til dem, fordi de er dømt i terrorsager. Jeg kan ikke se noget forkert i at skrive med dem, sagde pigen.

Hun har i perioden fra juni til oktober modtaget og sendt cirka 60 breve. Det omfatter både breve til og fra familien, ligesom pigen har haft en korrespondance med en journalist fra TV2. Hvor mange breve, der er udvekslet mellem pigen og de to kendte islamister, blev ikke lagt frem for landsretten.

Forsvarer Mette Grith Stage spurgte den 17-årige om hun føler et fællesskab med de to dømte, der rækker ud over deres fælles religion, islam.

- Vi er jo i samme situation, hvor vi alle har prøvet at være fængslet for terrorisme, sagde den 17-årige.

Kundby-sagen fortsætter i Østre Landsret onsdag, hvor den tiltalte pige fortsætter sin supplerende forklaring i sagen. Derefter skal pigens mor og pigens tidligere lærer og støtteperson, der spiller en central rolle i sagen, i vidneskranken. Støttepersonen optog en samtale med pigen i januar 2016, hvor hun fortæller om sin fremstilling af TATP og sine bombeplaner. Den optagelse er et helt centralt bevis i sagen, hvor anklagemyndigheden vil have pigen idømt forvaring på ubestemt tid, hvis nævningetinget i Østre Landsret finder hende skyldig i terrorplanlægning.

Det er endnu usikkert, hvornår der falder dom i sagen. Der kan falde en afgørelse i forhold til selve skyldsspørgsmålet allerede i denne uge, mens en eventuel strafudmåling, hvis pigen kendes skyldig, formentligt først afsiges i begyndelsen af næste uge.

