Kundby-dom i dag: Forvaring eller fængsel?

Holbæk - 27. november 2017

I fredags blev 17-årige Natascha Colding-Olsen fra Kundby fundet skyldig i forsøg på terrorisme mod to skoler i begyndelsen af 2016.

Afgørelsen faldt i Østre Landsret, som siden tirsdag i sidste uge har behandlet ankesagen, hvor pigen forsøgte at få omstødt dommen fra Retten i Holbæk, der i maj i år idømte pigen seks års ubetinget fængsel.

Nu mangler Østre Landsret kun at udmåle straffen til Natascha Colding-Olsen, og mandag formiddag gav anklager og forsvarer deres syn på en passende straf til den terrordømte teenager.

Den endelige dom ventes afsagt mandag klokken 13.30.

Helt som ventet argumenterede senioranklager Kristian Kirk for forvaring på ubestemt tid

- Retslægerådet har uden at vakle og uden forbehold anbefalet tidsubestemt forvaring. Også selvom der ikke er fortilfælde, hvor en så ung person er idømt forvaring på ubestemt tid. Det bør gøre et kæmpe indtryk på os alle, at Retslægerådet er så klar i sin vurdering, sagde Kristian Kirk.

Han henviste i sin procedure til de psykologiske udredninger, der er lavet af pigen under hendes varetægtsfængsling, og som Retslægerådet har baseret sin udtalelse på.

Her beskrives en pige med så store identitetsproblemer, at de er sammenlignelige med en egentlig personlighedsforstyrrelse. Samtidig er pigen præget af en »følelsesmæssig tomhed«, der gør hende sårbar overfor påvirkning udefra.

Retslægerådet har konkluderet, at pigen udgør en »nærliggende fare« for andre mennesker, og på den baggrund finder Kristian Kirk det påkrævet at idømme hende forvaring på ubestemt tid, for at beskyttet samfundet mod hende.

- Det er en radikaliseret pige med en helt særlig psykologisk profil, der er en kombination af radikalisring og en såkaldt paragraf 69-tilstand, der gør hende til en helt særlig person, sagde Kristian Kirk med henvisning til straffelovens paragraf 69, der handler om straf til personer i en tilstand, der kan sidestilles med sindssyge.

Men vurderingen er, at den 17-årige pige ikke er sindssyg, og derfor ikke skal idømmes en såkaldt behandlingsdom på en psykiatrisk institution.

Hun skal enten idømmes forvaring - som anklageren altså påstår - eller en tidsbestemt fængselsstraf, som forsvarsadvokat Mette Grith Stage heller ikke overraskende mener er den rigtige straf til den unge pige.

Hun pegede konkret på seks års fængsel som også var Natascha Colding-Olsens dom i byretten i Holbæk.

Forsvarsadvokaten mindede nævningetinget i Østre Landsret om, at forvaring kun må idømmes, hvis retten finder det »påkrævet«, fordi den dømte udgør en »nærliggende fare«.

- Forvaring er kun relevant, hvis I, dommere og nævninge, vurderer, at hun udgør en nærliggende fare, ikke bare en fare. Det er jeres afgørelse uanset hvad Retslægerådet har udtalt, sagde Mette Grith Stage.

Hun mente, at Retslægerådet i sin udtalelse om, at forvaring er påkrævet til Natascha Colding-Olsen, ikke har holdt det op imod, hvilken almindelig fængselsstraf, den 17-årige pige ellers ville kun idømmes.

- Retslægerådet har ikke med i sin vurdering, om en længere fængselsstraf faktisk ville kunne korrigere hende, lød det fra Mette Grith Stage.

Hun hæftede sig ved de dele af udredningen af pigen, der betegner hende som »letpåvirkelig« og »umoden«. Men også, at hun er modtagelig over for fornuft, fordi hun tidligere har vist fremskridt, når der har været sat grundigt ind med støtte.

Derfor mener Mette Grith Stage, at en normal fængselsstraf af en vis varighed kan bruges til at afradikalisere pigen.

- Det har jeg flere gange forsøgt at få anklagemyndigheden til at sætte iværk, og havde man gjort det, så tror jeg, at det havde haft en virkning. Det er så endnu ikke sket, men når man ser på, hvor hurtigt hun blev radikaliseret, så må man også kunne blive afradikaliseret på kort tid, lød det fra Mette Grith Stage.

- Det ville være helt fordærdeligt, hvis man idømmer en person forvaring, hvis det ikke er påkrævet. Tvivlen eller usikkerheden må komme pigen til gode, sagde Mette Grith Stage.

Natascha Colding-Olsen er nu ved to retsinstanser dømt for, at hun havde til hensigt at udføre terrorangreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København - en jødisk privatskole - med hjemmelavede bomber.

Angrebene skulle have være udført ved gallafesten på Sydskolen - pigens tidligere folkeskole - 8. januar 2016 samt på Carolineskolen en måned senere.

På den dengang 15-årige piges bopæl i Kundby fandt politiet i januar 2016 kemikalier, som kan bruges til at fremstille sprængstoffet TATP.

Pigen havde blandet nogle af kemikalierne og lå inde med opskrifter på fremstilling af TATP.

