Midt- og Vestsjællands Politi melder om et roligt nytår uden de større ting.

Kun meget lidt nytårsballade

- Der har været meget stille i forhold til, at der er tale om nytåret, fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Tværtimod har indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen, Kirsten Dandanell, kun positivt at sige om området, da brandfolk måtte ud og slukke en containerbrand nytårsnat.

Selv om der altså ikke har været det store at køre til, så har politiet haft patruljer på vejene og i byerne for at tjekke borgernes opførsel.