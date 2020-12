Ved Hjembæk Kirke holdes der klokken 14 en udendørs juleaftensgudstjeneste, og det bliver dermed et af de meget få steder, der i dag holdes gudstjeneste i Holbæk Provsti. Foto: Per Christensen

Kun meget få julegudstjenester i dag

Holbæk - 24. december 2020 kl. 10:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det bliver svært at komme til juleaftensgudstjeneste i en af kirkerne i Holbæk Provsti og alle andre steder i landet.

Efter de stramninger, der blev meldt ud i aftes, har langt de fleste kirker valgt at følge anbefalingerne om at aflyse gudstjenesterne, inklusive juleaftensgudstjenesterne i dag.

To steder i Holbæk Provsti bliver der dog stadig afviklet juleaftensgudstjenester i dag. Det er klokken 11 i Svinninge og klokken 14 i Hjembæk.

De foregår imidlertid ikke inden for i kirkerne, men uden for på kirkegården, hvor deltagerne opfordres til selv at medbringe en stol og varmt tøj.

I begge tilfælde er det sognepræst Asbjørn Hansen, der står for gudstjenensterne. Det var på forhånd planlagt, at juleaftens gudstjenesterne skulle foregå udendørs, og derfor mener præsten og menighedsrådet, at det er stadig er forsvarligt at afvikle gudstjenesterne.

Kort før klokken 10 kunne Asbjørn Hansen dog oplyse, det er aftalt med menighedsrådet, at anbefalingerne følges om at aflyse resten af jule- og nytårsgudtjenesterne frem til og med søndag den 3. januar, hvor de alle skulle være foregået indendørs.

Ny melding i sidste øjeblik Det ser ud til, at i hvert fald de fleste andre sogne i Holbæk Provsti følger anbefalingerne om at aflyse gudstjenesterne. Efter et par ugers til tider ophedet debat om, hvorvidt julegudstjenesterne burde aflyses eller ej, var det i noget nær sidste øjeblik, at der lillejuleaften kom en ny melding.

Kirkeministeriet offentliggjorde nye retningslinjer efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. På den baggrund gik både kirkemninister Joy Mogensen, samtlige biskopper, Præsteforeningen, Provsteforeninge og Landsforeningen af Menighedsråd ud og anbefalede at aflyse julegudstjenester. Men med mulighed for at holde kirkerummene åbne for personlig andagt og korte andagter under de nye, skærpede vilkår.

Der er ikke noget egentlig forbud mod at holde julegudstjenester. Men der er en klar anbefaling om, at de højst varer 30 minutter, og at der ikke er fællessang.

På den baggrund ser det altså ud til, at stort set alle planlagte juleaftensgudstjenester i Holbæk Provsti er aflyst, altså bortset fra de to udendørs i Hjembæk og Svinninge. Der kan dog her ikke gives nogen garanti for, at der ikke afvikles flere, men det må man selv søge at få klarhed over, hvis man havde tænkt sig at tage til juleaftensgudstjeneste.

Gudstjeneste i hal er også aflyst I St. Taastrup Sogn var der planlagt en gudstjeneste i hallen i St. Merløse klokken 14.30. Den er også blevet aflyst, ligesom resten af gudstjenesterne i sognet frem til og med den 3. januar.

I Skt. Nikolai Kirke i Holbæk skulle der have været holdt hele fem gudstjenester i dag, med start klokken 10 og den sidste klokken 16. De er dog alle blevet aflyst, ligesom de øvrige gudstjenester frem til og med 3. januar.

Det gælder også i Jyderup og Holmstrup Kirker. Det tilføjes på hjemmesiden, at alle andre planlagte kirkelige handlinger - dåb, vielser, bisættelser og begravelser gennemføres.

Mens det altså er meget sparsomt, hvad der er af julegudstjenester, så er der rig mulighed for at følge en række virtuelle gudstjenester på nettet, blandt andet via sn.dk/julegudstjeneste.

