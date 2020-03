Se billedserie De 19 boliger over Netto i Smedelundsgade har stået færdige i halvanden måned, men ni af dem mangler endnu at blive udlejet eller solgt. Foto: Mie Neel

Kun halvdelen af nye boliger er afsat

Holbæk - 03. marts 2020 kl. 05:43 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For halvanden måned siden blev de første af de nye boliger på dækket over Netto-butikken i Smedelundsgade i Holbæk taget i brug. Halvdelen af de 19 boliger er enten solgt eller udlejet.

- Der er lejet seks ud, og der er solgt fire. Vi regner med, at der bliver solgt to mere inden for kort tid, fortæller Rune Kjældgaard, der er udviklingsdirektør hos Agat Ejendomme, som står bag opførelsen af boligerne.

Det var også Agat Ejendomme (tidligere TK Development), der opførte Nettobutikken til Salling Group, som kunne åbne den nye butik i oktober i fjor.

- Værre, hvis der ikke var interesse Boligerne blev i første omgang udbudt som ejerlejligheder, men da der ikke kom gang i salget, besluttede bygherren for et halvt års tid siden, at det også ville være muligt at leje dem.

- Vi synes egentlig, det går i et o.k. fornuftigt tempo. Der er en beslutningsproces for køberne, og indledningsvis var der ikke gang i projektsalget. I den perfekte verden var det gået hurtigere, men det var værre, hvis der ikke var interesse, siger Rune Kjældgaard.

Opførelse af punkthus er ikke tæt på Grunden er en del af den tidligere Ford-forhandler på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Lokalplanen fra 2017 rummer også mulighed for at opføre et punkthus i fem etager bag Netto.

- Det har vi ikke brugt så meget tid på endnu. Der er også nogle ting omkring parkeringen ved punkthuset, vi skal have styr på, og lige for tiden er det ikke det, vi prioriteret i butikken, forklarer Rune Kjældgaard.

Der skal ved de nye boliger - ligesom der er ved de 19 boliger - være halvanden parkeringsplads pr. bolig. Men det er ikke givet, at der sker noget med projektet, lige når de 19 boliger over Netto er afhændet.

- Det er en kalkulation på, om det kan betale sig eller ej. Det kan også ende med, at vi ikke bygger. Vi har også set nogle projekter, der ligger i 5-10 år, og der så lige pludselig åbner sig en mulighed, siger Rune Kjældgaard.

VAB har skubbet projekt til side Langs Rosen kan der desuden bygges en butik med 12 boliger oven på. Den del er Agat Ejendomme ikke længere interesseret i.

Tidligere var VAB inde i billedet til at opføre almene boliger i både punkthuset og over butikken langs Rosen. Det blev ikke til noget, fordi Holbæk Kommune på grund af den økonomiske situation ikke ønskede at bidrage med de 10 procent af anlægssummen, som kommunen ifølge loven skal ved opførelse af almene boliger. Og hos VAB er projektet ikke noget, der tænkes på lige nu.

- Det er skubbet lidt væk. Vi er ikke så interesseret, som vi har været, og det er ikke aktuelt lige nu. Jeg vil ikke afvise, at det kan blive det igen, men det er ikke det mest sandsynlige. Vi har brugt vores energi andre, steder, siger Karsten Krüger, der er administrerende direktør i VAB.

I Holbæk opføres der VAB-boliger i Vølunden, og projektet i Holbæk Havneby er lige afsluttet.