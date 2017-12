Se billedserie Kun 1,15 procent af de cirka 95.000 stemmeberettigede husstande stemte ved dette års kundevalg, da der skulle findes nye kunder til bestyrelsen i vand- og spildevandsselskabet Fors A/S. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Kun et procent stemte: Nu er to valgt ind i bestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun et procent stemte: Nu er to valgt ind i bestyrelse

Holbæk - 10. december 2017 kl. 19:25 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da vand- og spildevandsselskabet Fors A/S den 27. november åbnede op for Kundevalget 2017, var det ikke mange af forsyningsselskabets kunder, der benyttede muligheden for at bestemme, hvordan bestyrelsen de næste fire år skal se ud.

I alt skulle der på demokratisk vis findes to bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter, som skal repræsentere kunderne i forsyningsselskabet og dermed være med til at træffe beslutninger om blandt andet budgetter, anlægsprojekter, udviklingsprojekter og strategi.

Men selvom valget denne gang gjaldt samlet for både Holbæk, Roskilde og Lejre Kommuner, efter kommunernes forsyningsselskaber i 2016 fusionerede, var stemmeprocenten for selskabets andet kundevalg næsten ikke-eksisterende.

I alt stemte 1097 husstande ud af cirka 95.000 stemmeberettigede. Det giver en snæver stemmeprocent på 1,15 procent.

Og de tal kunne godt have været noget højere, mener Bjørk Hasager Sørensen, der er forretningskonsulent for Fors A/S.

- Vi havde håbet på i omegnen af 1500 stemmer, så det er klart, at vi selvfølgelig kunne have ønsket for vores kandidater, at de stod med et større antal stemmer bag sig, siger han, men peger på, at »valg som disse« generelt ikke er kendt for at have høje stemmeprocenter.

Flest opstillet fra Holbæk Kommune Flest stemmer - 148 i alt - fik Søren Rasmussen fra Regstrup. Med 137 stemmer tog Jens Christian Refsgaard fra Roskilde Kommune den anden af stolene i bestyrelseslokalet for næsen af Ernst Edvard Ekegren og Johnny Kaj Petersen, som havde henholdsvis 135 og 132 stemmer. De bliver suppleanter sammen med Søren Grøn (125) og Jens Henrik Møllgaard Larsen (122).

Kundevalget i Fors A/S fandt sted elektronisk i perioden fra den 27. november til den 4. december, hvor der i de tre kommuner, som Fors A/S løser forsyningsopgaver for, kunne afgives en stemme per husstand.

Det har ikke været muligt for Fors A/S at oplyse, hvilken af de tre kommuner der tegner sig for den største del af stemmeprocenten.

- Men kandidaterne fra Holbæk Kommune har generelt fået mange af de afgivne stemmer, så det kunne godt tegne et billede af, at vores kunder i Holbæk Kommune har været interesseret i valget, siger Bjørk Hasager Sørensen.

I alt stillede 13 kandidater op, hvoraf seks kom fra Holbæk Kommune og henholdvis fem og to kom fra Roskilde og Lejre Kommuner.

Ud af de fire kandidater med flest stemmer kom første-, tredje- og fjerdepladsen fra Holbæk Kommune, og samlet trak kommunens kandidater 580 af de i alt knap 1100 stemmer.

Vigtigt med kunder i bestyrelsen Ifølge forretningskonsulent Bjørk Hasager Sørensen har Fors A/S forsøgt at udbrede kendskabet til kundevalget på både de sociale medier og i de lokale dagblade.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, men vi kan jo se af resultatet, at det godt kunne have været bedre, erkender han og peger på, at det er svært at engagere folk til at stemme, og at det nok bliver vanskeligt at hæve stemmeprocenten markant ved det næste valg.

Men det er ærgerligt, for kundernes indflydelse i en bestyrelse er en positiv ting, mener Søren Rasmussen fra Regstrup, som trak de fleste stemmer ved kundevalget.

Lokale og kundevalgte bestyrelsesmedlemmer vil nemlig bedre kunne varetage kundernes interesser, da beslutningerne vil blive taget af dem, de berører, siger han.

- Direkte indflydelse er godt, fordi det er den eneste måde, man som kunde sikrer sig, at ens ønsker ikke går gennem et filter og dernæst bliver dikteret af nogle andre, siger han og påpeger:

- Det giver jo ikke meget mening, at vi betaler til en forsyning, men så lader vi for eksempel politikere beslutte, om vi har en genbrugsplads.

Derfor var det helt oplagt for Søren Rasmussen at stille op som kandidat til kundevalget, da muligheden bød sig. For ham føltes det naturligt og som det eneste rigtige at gøre.

- Når man får sådan en mulighed, så bør man altid interessere sig. Nej - så skal man interessere sig, slår han fast.

Han glæder sig derfor til at indtage en af stolene i forsyningsselskabets bestyrelse, hvor han de næste fire år håber på at kunne påvirke selskabet til at have større fokus på at rense spildevandet og sørge for gode genbrugspladser. Derudover ønsker han at øge synligheden af sammenlægningen af Lejre, Roskilde og Holbæk Kommuners forsyningsselskab ved at tilbyde bedre affaldsløsninger til en økonomisk fordelagtig pris.

- Jeg forventer ikke, at jeg skal eller kan ændre en virksomhed. Men jeg skal være der for at påvirke den med fokus på kunden - og det er vigtigt, understreger han.

Søren Rasmussen bliver sammen med Jens Christian Refsgaard en del af Fors A/S' bestyrelse i starten af 2018.