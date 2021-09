Nord for Kalvehave ligger Holbæk by, mens Ll. Grandløse ligger syd for. Der bliver plads til cirka 180 rækkehuse, der alle bliver i ét plan. Billedet er taget, der da tidligere havde været foretaget arkæologiske undersøgelser på arealet. Foto: Thomas Olsen

Kun boliger i ét plan i Kalvehave

Holbæk - 10. september 2021 kl. 13:41 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I stedet for cirka 195 boliger kan der nu ventes opført omkring 180 boliger i det kommende boligområde ved Kalvehave i Ll. Grandløse lige syd for Holbæk by.

Det reducerede antal skyldes, at der slet ikke bygges boliger i to etager. I de første planer var der skitseret tre typer boliger - nemlig større og mindre rækkehuse samt etageboliger i to plan.

Det er Birch Ejendomme med hovedsæde i Silkeborg, der udvikler projektet. Herfra ønskes det at sikre, at området får en åben, grøn karakter. Og i samarbejde med Holbæk Kommunes administration har Birch Ejendomme vurderet, at rækkehuse er mere attraktive i det pågældende område end etageboliger.

Adgang fra Roskildevej Kommuneplanen gør det muligt at have en bebyggelsesprocent på 40 og to etager i området. Men i det lokalplanforslag, der er på vej i høring, er bebyggelsesprocent fastsat til 20, mens byggeriet er i maksimalt én etage.

Klima- og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget, at forslaget sendes i høring. Sagen skal også omkring kommunalbestyrelsen.

Normalt ville der være tale om en høringsperiode på fire uger, men den forlænges til fem uger på grund af efterårsferien. Der fremgår endnu ikke, hvilken periode lokalplanforslaget sendes i høring. Der holdes sidst i perioden et borgermøde.

I det fremlagte forslag er der også en anden ændring, ud over antallet af boliger. Det handler om, at området udelukkende vil få vejadgang fra Roskildevej. Dermed undgår det eksisterende boligområde med Engdraget og Bækmarksvej mod nord at få gennemkørende trafik.

I forbindelse med den kommende vejadgang til boligområdet vil bygherren etablere en venstresvingsbane på Roskildevej.

Støjmur og støjvold I forbindelse med at lokalplanforslaget bliver offentliggjort skal Holbæk Kommune også have søgt Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen til 20 meter.

Der er en skov i Kalvemosen vest for jernbanen. Desuden ejer Banedanmark en smal stribe skov sydvest for området.

En støjrapport vedrørende trafikstøj fra Roskildevej mod øst og fra jernbanen mod vest viser, at der skal foretages foranstaltninger. Det er en forudsætning for at tage boligerne i brug, at der opføres en støjmur mod Roskildvej og en støjvold mod jernbanen.

Bygherren har en ambition om at få boligområdet DGNB guld-certificeret. Her evalueres et byggeri ud fra seks hovedområder: Miljø, økonomi, social og teknisk kvalitet samt proceskvalitet og områdekvalitet.