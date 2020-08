Ved afgangen lørdag klokken 11.30 blev der ikke plads på Orøfærgen til alle passagerer og biler. Men det var den eneste gang i weekenden, fortæller overfartsleder Lars W. Hansen. Foto: Palle Mogensen

Kun afvisninger ved en enkelt afgang

Holbæk - 03. august 2020 kl. 12:55 Af Palle Mogensen

I lørdags blev det midlertidigt gratis for personbiler og motorcykler at benytte færgen mellem Orø og Holbæk.

Den mulighed var der nogle, der benyttede sig af i weekenden.

Da Nordvestnyt kiggede forbi færgelejet i Holbæk i forbindelse med afgangen lørdag klokken 11.30, der normalt er den mest travle, var der som sædvanlig en masse gående og cyklister, der ville med.

Men der holdt også en del biler, som gerne ville en tur til Orø.

Men der blev ikke plads til alle. Hverken biler eller cyklister og gående.

Først kørte bilisterne om bord, og selv om der var plads til flere på færgen, blev en håndfuld biler afvist.

En kvinde forsøgte forgæves at overbevise færgepersonalet om, at de bare var tre personer, der skulle over til nogle bestilte cykler og et sommerhus på Orø.

Hun blev dog venligt, men bestemt afvist af personalet, og der var da heller ingen surhed at spore hos hende, men mere ærgrelse over at skulle vente på den næste færge.

Overfartsleder Lars W. Hansen fortæller, at det var den eneste af weekendens afgange, hvor de blev nødt til at afvise nogle, der gerne ville med færgen.

- Det ærgrer mig altid, når vi ikke får plads til alle. Men når vi afviser nogle, handler det om sikkerhed, fortæller han.

For selv om det kan se ud som om, at der sagtens kan stoppes nogle flere mennesker og biler ind på færgen, så vil det være for farligt.

- Vi har kapacitet til at sejle med 98 passagerer, men kunne sagtens få plads til 300. Men vi har kun redningsveste til 98, og begynder det at brænde et eller andet sted på færgen, så skal vores mandskab kunne komme frem og slukke ilden. Og det kan blive svært, hvis der er folk over det hele, fortæller Lars W. Hansen.

Han fortæller, at specielt i uge 29 og 30 har der været pres på færgen.

- Vi har altid ekstra travlt i uge 29 og 30 på grund af sommehusgæster. Men i år har det været ekstraordinært. Der har været flere i sommerhusene, og mange danskere har besøgt de danske øer, fordi de ikke kan komme til udlandet. Det har blandt andet betydet, at vi én enkelt dag måtte afvise passagerer ved otte af vores 22 afgange. Det var ikke sjovt, fortæller Lars W. Hansen.

Det går ham på, når han og personalet må sige nej.

- Jeg kan huske, at vi ved en enkelt afgang måtte sætte bommen ned lige foran en cyklende familie med to små piger med ens cykler og matchende cykelhjelme. Den ene pige vender sig så om mod sin far og spørger, hvorfor de ikke måtte komme med. Det var hårdt, for jeg kan selv huske, da mine egne børn var i den alder. De piger havde glædet sig i dagevis til at komme ud og sejle med færgen, fortæller Lars W. Hansen.