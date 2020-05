Kulturhus bliver liggende, hvor det er

- Det er bare smadderærgerligt og trist, at vi ikke fik muligheden for et nyt beboer- og kulturhus på hjørnet af Annexgårdsvej og Bonderupvej. Der har været undersøgt andre muligheder for et nyt hus, men de steder er der begrænsninger i udenomspladsen. Nu må vi bare have lukket dén her sag og op på hesten igen, siger Anders Pedersen, der er formand for Ugerløse Beboer- & Kulturhus (tidligere forsamlingshuset).

Der er nu kommet en afklaring på fremtiden for Ugerløse Beboer- & Kulturhus. Huset bliver liggende på den nuværende adresse, Hovedgaden 2. Her skal foreningen bag huset nu have sat gang i en plan om en større renovering af ejendommen.

