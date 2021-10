Se billedserie Der var masser af positiv stemning på valgmødet tirsdag aften i Skamstrup Forsamlingshus, og borgere fik et løfte. Administrationen skal droppe nejhatten og hjælpe projekter videre, hvis det støder på love og regler. Foto: Jens Wollesen

Kulturændring - forvaltning skal droppe nejhatten

Holbæk - 06. oktober 2021 kl. 07:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Skamstrup: Rystende, men desværre hørt før, var reaktionen på historien om et projekt agilitybane, som havde fået kommunale støttekroner, men blev kvalt i forvaltningen. Og ni kommunale kandidater var enige. Der skal en kulturændring til i Holbæks forvaltning, som skal droppe nejhatten til skade for udvikling i landdistrikterne.

Der er for langt mellem beboerne og magthaverne i Holbæk, mener Foreningen Skamstrup og Omegn, som tirsdag aften havde inviteret til vælgermøde med temaet landdistriktsudvikling, som kan fastholde borgere og få nye og gerne unge familier til.

Alle ni opstillede partier havde takket ja, og det samme gjorde omkring 30 borgere, andre kandidater og partimedlemmer.

Der skal være mere Skamstrup og mindre kommune var budskabet fra arrangør og lokale beboere, og i panelet blev der nikket.

Kommunen skal være med- og ikke modspiller, lød det fra Brian Schäffer (DF), Karen Thestrup Clausen (EL), Stampe Duus (K), Jacob van Dijk (LA), Thorsten Larsen-Seul (NB), Casper Larsen (R), Christina Hvass Hansen (S), Jakob Villadsen (SF) og Camilla Hove Lund (V).

Ansæt flere med kompetencer - Dispenser fra planloven, og gør det muligt at oprette små virksomheder og hjemmearbejdspladser, opfordrede Jens Christensen, formand for Foreningen Skamstrup og Omegn.

Ja, hvis det kan lade sig gøre, lød det fra paneldeltagere. Er det ikke muligt, må forvaltningen ikke bare sige nej, men skal hjælpe projekter videre.

- Systemet med fællesskabere til lokalområderne bliver en flaskehals, i stedet skal det måske være landdistriktskonsulenter med kompetencer og mere tid, foreslog Casper Larsen. Der er drøftelser, om fællesskabere fortsat skal have to arbejdsområder. Problemet stammer fra tiden, hvor pengekassen var tom, og der blev opsagt mange, bemærkede Christina Hvass Hansen.

- Der skal ansættes flere, for sammenhæng forsvinder, når der mangler kolleger med viden, understregede hun.

Thorsten Larsen-Seul var ikke i tvivl, har man penge, og er det lovligt, skal der ikke været noget til at stoppe det.

- Kommunalbestyrelsen skal sætte vejen. Et klart signal til administrationen vil være et udvalg, der arbejder med landdistrikternes udvikling. Og måske skal vi give lokalområderne en pose penge, så de ikke skal søge penge til alt, sagde Camilla Hove Lund.

Den gode nyhed til Skamstrup er 484.000 kroner fra puljen Rum til fællesskab, hvis kommunalbestyrelsen følger fagudvalgenes indstillinger. Dermed kan projekt Skamstrup Landsbyfællesskab med oprensning af gadekær, sti til Skamstrup Mølle og legeplads realiseres.

Skamstrup får også endelig den ønskede cykelsti til Stigs Bjergby. Og kandidaterne var positive over for at støtte projekt Landsbysamarbejde med stisystemer.

Men har man i Skamstrup tæt på Åmosen tænkt på muligheder for at kunne tilbyde overnatning og bespisning, spurgte Karen Thestrup Clausen.

- I kan søge puljepenge til sheltere, sagde Brian Schäffer. Han foreslog også at tænke på erhvervsmuligheder som medicinalvirksomhed. Tilhørerne tænker gerne i arbejdspladser, men var ikke så begejstret for en medicinalvirksomhed.

Tidligere formand for Holbæk Turistforening Stampe Duus ærgrede sig over, at Holbæk har hægter sig på Odsherred og så gerne, at man vendte tilbage til at have fokus på Holbæks mange tilbud.

Kør børn og unge til aktiviteter

Der skal også tænkes på de unge, som mangler et sted at mødes. Ung Holbæk har ungdomsklubber, men det er for tiden koncentreret omkring Holbæk.

Men der er blandt andet fodboldklubber, som gerne vil drive klubber, hvis de får midler til det, sagde Jacob van Dijk, som opfordrede til at spørge de unge, hvad de vil have.

Det er muligt at få penge fra en aktivitetspulje. Men det handler ikke kun om et sted at være, fritidspædagoger er også en fagprofession, konstaterede Jakob Villadsen, der er med i Ung Holbæk.

Da det er umuligt at have alle tilbud til børn og unge i alle landdistrikter, kunne en bus til at køre unge og børn til klubberne og til musik og drama i Holbæk være en løsning.