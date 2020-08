Kultur og oplevelser til eleverne

Kulturrygsækken er et tilbud, som skal bidrage positivt til børn og unges dannelse gennem møder med kunst og kultur. Det sker gennem en række obligatoriske forløb for alle børn og unge i dagtilbud og skole. Her får børn og unge mulighed for at opleve den kunst og kultur og det foreningsliv, som udfoldes i deres nærmiljø. Det giver dem mulighed for at lære noget på en anden måde, end hjemme på skolen eller i daginstitutionen.

- Kulturrygsækken er en rigtig god måde for os som kommune at række ud til vores kulturinstitutioner og foreninger på. Holbæk Kommune har mange aktører, som virkelig har meget at byde på, når det handler om, at børn og unge skal opleve og lære noget. Derfor er Kulturrygsækken en rigtig god ramme for et samarbejde. I Kultur- og Fritidsudvalget er vi glade for, at kommunens kulturliv med Kulturrygsækken kan bidrage til at vores børn og unge får en masse gode oplevelser. Jeg glæder mig til fortsat at følge projektet, og er spændt på at se, hvad de næste tilbud mon bliver, udtaler formand for Holbæk Kommunes Udvalg for Kultur- og Fritid, Ole Hansen (A).