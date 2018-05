Se billedserie Tove Fisker fra Æglageret, billedkunstner Charlotte Bergmann Johansen og lederen af billedkunstafdelingen i Holbæk Kulturskole, Bente Kjær Pedersen, er i gang med at kigge på nogle af de mange tingeltangelting, der måske skal have en plads i det poetiske værksted.Foto: Palle Mogensen

Kukur søges til tingfinderværksted

Holbæk - 10. maj 2018 kl. 13:52 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der nogen, som kender nogen, der har et kukur eller en iPad til overs, så giv gerne lederen af billedkunstafdelingen i Holbæk Kulturskole, Bente Kjær Pedersen, eller billedkunstner Charlotte Bergmann Johansen et praj.

De to er i fuld gang med at indrette et tingfinderværksted eller et poetisk værksted, som de selv kalder det, i et baglokale på galleri Æglageret i Holbæk.

- Vi kunne godt tænke os et kukur, der kan hænge på væggen og kukke hver time. Og ipads'ene kan vi bruge til for eksempel filmproduktion eller fotografering. Og derudover vil vi gerne have finurlige ting, som folk finder i garagen eller på loftet, fortæller de.

Det poetiske værksted skal være et sted, hvor børn og barnlige sjæle kan gå på opdagelse samtidig med, at de arbejder med kunst.

Værkstedet bliver indrettet med hylder og skabe, der kommer til at gemme på masser af tingeltangel, som børnene kan gå på opdagelse i.

- Vi vil forsøge at indrette værkstedet på en måde, som tænker uden for boksen. For eksempel kan det være, at når børnene åbner en skuffe, så er den fyldt med sand. Eller der kan være musik eller lyde inde i et skab. Og så satser vi på, at der bliver plads til en lille skov i lokalet, fortæller Bente Kjær Pedersen.

Ud over det poetiske værksted på Æglageret bliver der også lavet et rullende værksted.

Det indrettes i en campingvogn, som får base i Æglagerets have, men det er meningen, at den skal stilles op rundt omkring. Blandt andet i nogle af kommunens andre byer.

Det poetiske værksted åbner officielt i midten af juni.