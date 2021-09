Se billedserie Besked til politikerne fra John Allan Poulsen, formand for den lokale afdeling af Udviklingshæmmedes landsforbund: Hold fingrene fra Kig Ind og send flere penge. Foto: Kenn Thomsen

Kukkeluresyge nej tak: Kuren hedder Kig Ind

Holbæk - 02. september 2021 kl. 18:41 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Samvær, venner, hyggesnak, verdens bedste ture og god kaffe er kuren mod kukkelure-syge. Uden Kig Ind ville fritiden gå med sløvende tv-kiggeri i sofaen eller andet »ingenting«, lyder det fra brugerne af fritidsklubben Kig Ind.

De kommer tirsdag og torsdag eftermiddag for at slappe af og vende dagen og verdenssituationen, som de fleste gør efter fyraften.

Men for mange brugere af det kommunale værested og fritidsklubben Kig Ind på Mellemvang i Holbæk er der ingen hjemme at snakke med. Det er en klub for voksne med udviklingshæmning, og de fleste bor i egen lejlighed i byen eller i opgangsbofællesskab.

- Jeg bor i Agervang og kunne tage hjem, når jeg får fri fra Kommunekram klokken 14. Men jeg vil hellere gå i Kig Ind ved siden af, her er der altid nogen, der giver en kop kaffe, mens jeg venter på, klubben åbner klokken 15, siger Käte Rasmussen.

Hun er efter en pause tilbage og dropper kun klubben, når hun har besøg af kæresten fra København.

Vil kæmpe for klubben 1. maj 1996 blev klubben en realitet, efter hjemmevejledere havde set et behov for et mødested og en fritidsaktivitet. Den gang lå Kig Ind på Markedspladsen, og her kom John Allan Poulsen, Holbæk, fra dag et.

- Det er et godt sted. Jeg har været med til at demonstrere og skrive breve til politikerne for at forhindre besparelser og lukning. Og jeg klar til igen at kæmpe for Kig Ind, understreger han.

John Allan Poulsen er formand for den lokale afdeling af Udviklingshæmmedes Landsforbund. Han ønsker, at Kig Ind fredes og fremtidssikres med flere timer til personale. Et jubilæumsønske han deler med de øvrige brugere og ansatte.

Ib Dam-Jensen arbejder som flaskedreng i Kvickly og bor i opgangsbofællesskab i Holbæk, men det er ikke det samme som at komme i klub.

- Samværet her med andre er det bedste, jeg er med i madklubben og kan ikke undvære Kig Ind og de gode lørdagsture. Vi har også lige været på ferie, forklarer han.

Venskaber på tværs Ikke alle er med i madklub eller kommer på alle klubdage, selv om de er trofaste brugere. Inge Rosendal, Holbæk, er med egne ord altid kommet i Kig Ind. Hun er tirsdagsbruger og mødes med sin veninde Stine Lund.

Og der dannes venskaber på tværs af alder, arbejdsplads og antal år i klubben.

31-årige Kalle Petersen arbejder på Kommunekram, 46-årige Erik Høyer arbejder i kantinen på administrationscentret i Kanalstræde. De er bedste venner og - måske - Holbæks største fans af statsminister Mette Frederiksen og stolte medlemmer af Socialdemokratiet.

Kalle Petersen har været medlem af Kig Ind i tre år og glad for at komme og slappe af. Han spiser ikke i madklubben og er kun nogle gange med på gåholdet sammen med Erik Høyer, der siden 1996 stort set har været med på alle mødedage og i madklubben.

Han er en af talerne, når Kig Inds 25-års jubilæum fejres på Mellemvang 9 lørdag den 4. september fra klokken 12. Nye og gamle medlemmer og ansatte, pårørende og samarbejdspartnere er inviteret til reception, hvor socialudvalgets formand Bente Röttig (SF) holder jubilæumstalen, og Holbæk Stjernedrys underholder,

Nogle er kernebrugere, andre plukker i tilbuddene Der er cirka 70 medlemmer fra 18 år. På klubdage er der 30-40 deltagere, og på ferieturen deltog 27, oplyser socialpædagog Birgitte Møller, der har været ansat siden 2008.

- Nogle er kernebrugere, andre plukker i tilbuddene. Der er ikke mødepligt, man dukker bare op, men skal dog melde sig til spisning, tilføjer hun.

Brugerne skal være delvist selvhjulpne, da personalet kun er normeret til 80 timer om ugen.

- Mange klarer sig selv i hverdagen, men vi er deres tryghed og dækker mange behov. Mange er glade for lørdagene. En weekend er lang, hvis der ikke er nogen at være sammen med. Her møder de venner. Andre kommer kun til fester, eller vores tur lige rammer deres interesse, bemærker Birgitte Møller.

Der var og er et stort behov for tilbud til målgruppen, tilføjer Jørgen Hull Fregerslev, afdelingsleder for Holbæks beskyttede beskæftigelse, aktivitets- og samværs­tilbud.

Medlemmerne betaler et kontingent på 100 kroner om måneden, de betaler også for mad og egne turudgifter som indgang, transport og mad. Eneste gratis i klubben er kaffen.

Personalets udgifter er dækket i budgettet, eller de kommer ind på ledsagerkort.

Nogle af de mange brugere og aktiviteter gennem 25 år ses på de fotografier, blandt andet Lene Henriksen har klistret på plancher til receptionen, og her er hun klar til i sin tale at rose den bedste klub i hele verden.