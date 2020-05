Tidligere havde IF Ryttergården mulighed for at dyrke fitness i Holbæk Bold- & Idrætsforenings lokaler på Borgmestergårdsvej. Nu foregår det på Holbækhus. Foto: Jørgen Juul

Krydser fingre for torsdags-træning

Sidste sommer mistede Idrætsforeningen Ryttergården i Holbæk den træningstid, foreningen havde haft om torsdagen i årevis i Bjergmarkhallen i Holbæk. Andre skulle bruge hal-tiden. Det gav masser af debat, blandt andet med Dansk Arbejder Idrætsforbund som én af deltagerne. Forbundet kritiserede i kontante vendinger Holbæk Kommune for beslutningen. For IF Ryttergården, der er for psykisk sårbare, har brug for kendte og trygge rammer. Nu forsøger foreningen at komme tilbage i den gamle rytme med træning tirsdag og torsdag i hallen.

