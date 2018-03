Krukkeparadiset i Kvanløse

På rejserne, som hvert år resulterer i aftaler om krukkeleverancer i form af containere på både 20 og 40 tons, finder parret også inspiration til de interiørvarer, man finder i Farmshop Enggaardens hyggelige butik i en af gårdens længer. Her er blandt andet puder, skind, tæpper, lanterner og lamper, som for eksempel de smukke sandstenslamper, Helle Thorup og Bjarne Hjort Jensen opdagede, sidst de var i Vietnam og nu importerer.

- Vi plejer at sige, at vi har interiøret fra udestuen og videre ud i haven her på Farmshop Enggaarden, forklarer Helle Thorup, - Vi håber, at kunderne kan blive inspireret til at indrette sig i en personlig og unik stil, når de besøger os og samtidig får en hyggelig dag, hvor de kan indsnuse stemningen herude på landet i de Vestsjællandske Alper.