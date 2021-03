Drabet på Zobair Saidi skete på bagsiden af Ladegårdsparken Vest 135 omkring klokken 22.10 søndag den 28. april 2019. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Kronvidne til drab: Først tre skud. Så en lille pause. Og så to skud mere

Holbæk - 23. marts 2021 kl. 19:24 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Sikkerheden omkring en 28-årig mand var omfattende i Retten i Holbæk tirsdag. Manden er anklagemyndighedens kronvidne i sagen om skuddrabet i april 2019 på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk, og han skulle tirsdag i vidneskranken.

Tilbage i september sidste år tilstod Mikkel Oliver Falck Nielsen ikke alene sin egen medvirken til drabet og afsoner nu dommen på 12 års fængsel.

Han udpegede dengang også to mænd med Bandidos-tilknytning som de personer, han i månederne op til drabet holdt flere møder med, hvor dagsordenen var planer om at give nogen fra Vang-gruppen »en røvfuld«.

Sagen kort Tre mænd, 26-årige »P«, 29-årige »M« og 34-årige »K«, er tiltalt for skuddrabet 28. april 2019 på 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen Ladegårds­parken Vest 135.

De tre er desuden tiltalt for drabsforsøg på den 18-årige to dage forinden.

Alle nægter sig skyldige i sagen, der ventes afsluttet i maj.

Ifølge tiltalen skete drabet som led i en konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen, som den dræbte var tilknyttet. De tre tiltalte havde eller har fortsat tilknytning til Bandidos. De to navngivne mænd er identiske med to af de tre mænd, der i øjeblikket står tiltalt for at anstifte, planlægge og udføre drabet på Zobair Saidi. Alle tre nægter sig skyldige.

Gentog forklaring Med de tiltalte ført ud af retssalen, der også var tømt for tilhørere, men til gengæld skarpt bevogtet af politi, gentog den 28-årige over for nævningetinget, at det var 29-årige »M« og 26-årige »P«, han flere gange i løbet af vinteren og foråret 2018-19 mødtes med udendørs i Holbæk Megacenter og i Alleparken.

Møder, der ifølge den 28-årige, mundede ud i først et mislykket overfald - anklagemyndigheden mener, at det var et drabsforsøg - på Zobair Saidi den 26. april 2019, og i sidste ende i selve drabet to dage senere.

Her havde Mikkel Oliver Falck Nielsen aftalt med den 18-årige, at han, som adskillige gange tidligere, skulle modtage en klump hash kastet ud fra hans og kærestens lejlighed.

Men ifølge den 28-årige havde han samtidig aftalt med »M«, at Saidi skulle have en »røvfuld«. Dels var vidnet efter eget udsagn flere gange blevet rullet for penge og hash af teenageren og havde derfor et ønske om, at han skulle afstraffes.

Og dels ønskede Bandidos, igen ifølge den 28-årige, at give nogen fra Vang-gruppen »en lærestreg« efter angreb på rockernes klubhus i Holbæk i efteråret 2018 med blandt andet håndgranat.

Den tiltalte 34-årige »K« var desuden blevet snittet i armen med en kniv, da ukendte personer angreb rockerborgen, og ifølge Mikkel Nielsen havde den nu dræbte betroet ham, at han var gået forrest i begge angreb.

Drab og ikke »røvfuld« Under sin vidneforklaring tirsdag udpegede den 28-årige drabsdømte endnu engang den 26-årige tiltalte »P« som selve drabsmanden.

Det afviser »P« selv, men ifølge den 28-årige så han fra sin altan »P« sidde og vente på en bænk nær drabsstedet 5-10 minutter før, Saidi kom gående til opgangen.

- Jeg kan se, at det er »P«, og vi har øjenkontakt. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at han sidder dér, når vi har aftalt, at der ikke skulle ske noget lige ved blokken, sagde den 28-årige i retten tirsdag, hvor han ligeledes gentog, at det først var få timer før drabet, at det gik op for ham, at planen var at skyde den 18-årige og ikke »blot« tæske ham.

Men han havde ikke turdet advare Saidi af frygt for repressalier.

Ifølge kronvidnet så ham fra sin lejlighed den 18-årige komme gående hen mod opgangen, og som aftalt kaster han hashen ud til den 18-årige.

- Da Zobair samler hashen op, siger han »pas på dig selv til mig«. Så ser jeg »P« løbe frem mod ham. Han har den ene arm på ryggen, men rækker den frem og råber »hva' så« til Zobair. Så hører jeg tre skud, og jeg løber ind i lejligheden. Så en lille pause. Og så hører jeg to skud mere, lød det fra det drabsdømte vidne i retten.

Holdt mund udadtil i næsten et år Der var kun gået lidt mere end et par timer efter nedskydningen af 18-årige Zobair Saidi ved Ladegårdsparken Vest 135 om aftenen den 28. april 2019, før politiet første gang dukkede op hos den 28-årige og hans kæreste i lejligheden i opgangen.

På det tidspunkt havde politiet ikke nogen konkret mistanke mod parret, men det blev hurtigt klart for efterforskerne, at den i dag 28-årige mand og 21-årige kvinde spillede en rolle.

Den 28-årige har som nævnt siden erkendt medvirken til drab og er idømt 12 års fængsel, mens kvinden har fået et års fængsel for medvirken til grov vold ved at lokke den 18-årige i et baghold, hvor hun troede, at han skulle have tæsk og ikke dræbes.

Men trods den tidlige interesse fra politiets side, blandt andet fordi den 28-årige allerede på drabsaftenen fortalte, at han havde smidt hash ud fra sin altan til Saidi umiddelbart før nedskydningen, holdt parret udadtil tæt med deres påståede viden om andre omstændigheder ved drabet.

Timevis af aflytninger Først i slutningen af april 2020 - næsten ét år efter drabet - kunne Midt- og Vestsjællands Politi anholde først den 28-årige og få dage senere hans kæreste.

Det skete blandt andet på baggrund af adskillige timers aflytning af parret på den adresse, de flyttede til kort efter drabet. Her kunne politiet på et tidspunkt høre, at de to begyndte at tale om, hvad der var sket op til og i forbindelse med drabet i april 2019.

Kvinden erkendte sin rolle allerede i grundlovsforhøret og efter nogle uger lagde den 28-årige også kortene på bordet. Og pegede desuden på to af de nu tiltalte, som afviser beskyldningerne.

Borede i skiftende forklaringer Forsvareren for tiltalte »P«, Sten Balslev, borede i den 28-åriges skiftende forklaringer. Han spurgte blandt andet, hvorfor den 28-årige ikke allerede med det samme fortalte politiet, at han så »P« på drabsstedet, når han samtidig har forklaret, at han kun havde indvilget i vold mod Zobair Saidi og ikke drab.

- Hvorfor skulle jeg sige det? Så jeg kunne udsætte mig selv for fare, som jeg gør nu ved at sidde her, sagde den 28-årige i vidneskranken tirsdag.

Sten Balslev kredsede også omkring den 28-åriges mulige narkogæld til en navngiven person. Forsvareren antydede, at der kunne være et andet motiv til drabet end det, anklagemyndigheden lader til at se.

I den forbindelse spurgte forsvareren ind til, hvorfor den 28-årige i en sekvens på aflytningerne taler om, at et drab kan koste 16 års fængsel.

- Det var ikke fordi, det rent faktisk var dig selv, der skød Zobair, lød det overraskende spørgsmål fra Sten Balslev.

- Nej, det var det ikke, replicerede den 28-årige kort.

