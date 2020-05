Krolfspillerne kan så småt begydne at snøre skoene. Ni skal der spilles igen. Foto: Jørgen Juul

Krolf-klar efter corona-pauseen

Der er gang i en opblødning af corona-situationen. Nye muligheder åbner sig.

For krolfspillerne på Holbæk-egnen betyder det blandt andet, at der kan spilles regionale turneringer, og at der skal dystes om danmarksmesterskabet.