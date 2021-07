Se billedserie Louise Kramme ved Hørby Færgekro's is-vogn, der sælger økologisk is fra Isøre is i Odsherred. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Kroen opdateres på flere planer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kroen opdateres på flere planer

Holbæk - 01. juli 2021 kl. 12:07 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Hørby Færgekro har ikke være i den nye ejers hænder i mange dage. I skrivende stund er det 24 dage, men han har allerede travlt med opgraderingen af kroens værelser. Han mærkede i øvrigt stor opbakning fra de lokale, ved det netop veloverståede sankthansarrangement.

- Det var fantastisk at opleve en sankthansaften herude, som ejer af kroen. Her mærkede man roen, imens man kun svagt, og på afstand, kunne fornemme Holbæks puls. I går var her 400 personer, som henholdsvis nød maden, musikken og den gode Tuse Næs stemning. Her er simpelthen så fantastisk og jeg er sikker på at jeg aldrig bliver træt af nyde udsigten fra kroen. Ovenpå dagen i går, giver det ekstra energi til overgangsperioden vi er midt i, fortæller ejeren Finn Fogtmann.

Musikken han refererer til er Mette Olsens kvintet, der allerede er blevet booket til at komme igen tre gange i løbet af sommeren.

- Jamen, folk elskede det og så skal de selvfølgelig have mere, lover kroejeren - og tilføjer, at der er planlagt flere kulturelle arrangementer i løbet af året.

Stedets restaurantschef Kristine Holmberg, har været på Anneberg i Nykøbing. Hun startede på kroen i forbindelse med ejerskiftet og har mange års erfaring med koordinering af arrangementer og selskaber med mange gæster. I midten af juli ankommer stedets nye kok. Det er Christina Rosenberg, der har arbejdet hos Claus Meyer i Tårnet på Christiansborg Slot. Fra den 17. juli serveres frokost fra klokken 12 og a la carteservering om aftenen. Færgekroen kan bespise 150 gæster på samme tid.

Kroejeren glæder sig til at åbne for servering og han fortæller at kokken har fokus på at bruge lokale råvarer i så stor udstrækning som muligt. Der er blandt andet lavet samarbejdsaftale med Tuse Næs Gårdmosteri, Tusen Vin og Hørby Pølseri.

- Hun kalder det fra havet og fra gården og hentyder dermed til havets og lokalområdets mange muligheder, tilføjer han.

I kroens ordrebog er allerede noteret mange selskaber og det er meget vigtigt for Finn Fogtmann at gæsterne, uanset om de er på kroen i et par timer eller er på hotelophold, føler sig mødt og godt tilpas.

- De skal kunne slappe af og føle sig hjemme. Den bedste reklame er de gæster, der fortæller til andre at Hørby Færgekro er et dejligt sted, og det er ingen hemmelighed, at vi lægger os i selen for at få skabt nogle rammer, der er lige så fantastiske som beliggenheden fortjener. Vi har også god kontakt til havnen, der er tæt belagt af fritidssejlere og jeg ved at der er ansøgt om at få bygget en badebro. Det ville glæde mig, om der også kunne komme en færgefart mellem Holbæk og Tuse Næs igen. Det står højt på min ønskeseddel, tilføjer kroejeren.

På kroen er der i alt 15 værelser, hvoraf de fem på første salen er ved at blive gennemrenoveret, så de bliver fuldstændigt tidssvarende - nogle af dem med privat terrasse og havudsigt. På samme etage etableres måske en ferielejlighed med plads til seks personer. De 10 værelser i stueplan bliver opgraderet til vinter. Finn Fogtmann er meget tilfreds med de mange muligheder, der bliver skabt for kroens gæster og ser frem til en god sommer på færgekroen.

- Vi har også sat en is-vogn op udenfor kroen. Den er åben hver dag fra omkring klokken 14 og til der ikke er flere gæster om aftenen. Den er allerede blevet populær og man er velkommen til at sidde og nyde sin is eller kaffe ved cafébordene. Alle kan købe is ved vognen, det er ikke kun spisende gæster, pointerer han.