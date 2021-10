Det er tilsyn med og tilladelser til udvidelser af svinebrug, der fylder langt det meste i Holbæk Kommunes landbrugsteam, som er under stærkt pres med udskiftning i personalet. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kritisk situation for tilsyn med svin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritisk situation for tilsyn med svin

Holbæk - 01. oktober 2021 kl. 17:37 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det er en kritisk situation, hvor administrationen ikke selvstændigt kan løse kommunens opgaver på husdyrbrugsområdet på samme høje niveau som hidtil.

Læs også: På flugt fra landbrugsteam

Sådan beskriver administrationen i Holbæk Kommune billedet, efter at de tre erfarne medarbejdere fra kommunens landbrugsteam har sagt farvel inden for kort tid. Det konstateres, at der ikke er nogen hurtig løsning på situationen, fordi der ikke kan rekrutteres medarbejdere med erfaring på området.

Kommunen har heller ikke længere selv medarbejdere med den fornødne erfaring til at bistå og oplære de nye, uerfarne kolleger.

Et stort pres fra mange sager og fra interessenterne omkring området er årsagen til flugten fra landbrugsteamet.

Tirsdag i næste uge får klima- og miljøudvalget en orientering om den alvorlige situation med medarbejderflugten for teamet.

- Det er åbenbart blevet for meget for de medarbejdere. Det er møghamrende ærgerligt, for de har stor erfaring på området og har været ansat i flere år, siger udvalgsformand John Harpøth (DF).

Et evigt pres Han er klar over, at der blandt fagfolk på området er en holdning til, at man ikke skal blive ansat på dét område i Holbæk Kommune, fordi der er et evigt pres fra miljøforeninger, naboer til svinebrug plus politikerne i kommunalbestyrelsen.

- Det er hovedårsagen til, at de er flyttet, for de kan ellers godt lide at arbejde med sagerne. Og så vidt jeg ved, er de to, der senest har sagt op, i stedet blevet ansat i Kalundborg Kommune, fortæller John Harpøth.

Han ser ikke umiddelbart, at politikernes interesse for området bliver mindre.

- Det er nok svært for politikerne at skrue ned for det. Der er en lovgivning, og borgerne klandrer os for, at de ikke mener, vi bruger de muligheder, der er i lovgivningen. Så spørger vi ind til de ting, vi bliver konfronteret med ved borgermøder og ved henvendelser, siger John Harpøth.

Stort efterslæb Han tilføjer, at det er ganske få landmænd, der er årsag til det største pres på området.

Der har ophobet sig en bunke af opgaver, som landbrugsteamet skal have klaret. I indeværende år skal der føres tilsyn med mindst 102 husdyrbrug, men der er på nuværende tidspunkt kun udført cirka 40.

Administrationen vurderer i orienteringen til klima- og miljøudvalget, at de øvrige omkring 60 tilsyn kan udføres i år. Mindst 20 miljøtilsyn vil ikke blive udført i år, og derfor bliver der noget at indhente næste år.

Desuden er der for tiden 15 sager om anmeldelser, miljøtilladelser og miljøgodkendelser, der har nået forskellige stadier i processen. Det er mange for en kommune af Holbæks størrelse, og den aktuelle personalesituation i landbrugsteamet betyder, at de nationale servicemål på området ikke kan overholdes i en længere periode.

Ekstern konsulent I de seneste par måneder har der været fokus på at klare dag til dag-opgaver. Der er indgået aftale med en ekstern konsulent med erfaring på tilsynsområdet. Han møder én dag om ugen ind hos kommunen i Kanalstræde i Holbæk.

Her løser han de prioriterede opgaver og er til rådighed for sparring og kvalitetssikring i forhold til den ene medarbejder, der har været i landbrugsteamet den seneste tid. Udbuddet af kompetente tilsynskonsulenter på husdyrbrugsområdet er stærkt begrænset, og det har derfor ikke været muligt at købe mere bistand.

Ifølge den fremlagte genopretningsplan vil der i det næste halve års tid vil fokus være på at oplære de nye medarbejdere ved hjælp af en ekstern tilsynskonsulent. De nye medarbejdere vil i den første tid følge den erfarne konsulent, når han er ude på tilsynsopgaver.

I perioden april-august 2022 vil kommunens egne medarbejdere selvstændigt kunne varetage miljøtilsynet. Dog vil der til de komplicerede tilsynssager blive indhentet en ekstern tilsynskonsulent til at rådgive.

Kun skriftlige svar Fra september 2022 til marts 2023 vil der være forstærket fokus på at oplæse kommunens medarbejdere i sagsbehandlingen, ligesom de varetager miljøtilsynet. Frem til juni 2023 vil medarbejderne selvstændigt kunne varetage de forskellige opgaver.

Derefter skulle driften af landbrugsteamet gerne være tilbage til normale tilstande. Tiltagene betyder også, at det arbejdes på at reducere tidsforbruget ved behandling af særligt svinebrugssager til et minimum. Det betyder blandt andet, at administrationen ikke indgår i mundtlig dialog med interessenterne, men kun besvare afklarende spørgsmål skriftligt og kortfattet.