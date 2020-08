Tidligere kriminalassistent Erik Hauervig er kendt for sine realistiske politikrimier. På lørdag kan man møde ham i Holbæk Bog & idé i Smedelundsgade. PR-foto.

Krimiforfatter kigger forbi

I mere end 40 år arbejdede Erik Hauervig i Københavns Politi, blandt andet som kriminalassistent på Station City på Vesterbro i København. Her lærte han de kriminelle miljøer at kende, en indsigt han i dag bruger i sit forfatterskab, som byder på realistiske krimier om narko, vold og kvindehandel på og omkring Vesterbro i København.

I slutningen af sin karriere i politiet gik Erik Hauervig ned med stress, blandt andet under indtryk af den barske virkelighed han var vidne til. I dag er han pensionist, men stadig aktiv - og ikke kun som rost krimiforfatter. Erik Hauervig holder også foredrag om sin karriere i politiet, og så er han involveret i NewLives Denmark, en forening som hjælper tidligere prostituerede og ofre for menneskehandel med at komme på fode igen.