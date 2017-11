Kredsformand: Holbæks unge borgmester kan sælge sand i Sahara

Med fødselsdag 24. november vil hun dog fylde 25 år, før hun bliver borgmester, men hun vil fortsat blive Danmarks yngste borgmester nogensinde, når hun overtager posten 1. januar 2018.

- Jeg synes, man skal hjælpe de unge mennesker med at komme videre, hvis der er nogle ambitioner, og der er mulighed for, at man kan være med til at hjælpe dem frem, siger John Harpøth, som kommer til at fortsætte som viceborgmester.

Spørgsmål: Vil en ung borgmester som Christina være lige så respekteret og kunne føre de samme forhandlinger, som en mere erfaren politiker?

- Det kan godt være, at Christina mangler nogle kvaliteter på nogle af de områder, men jeg tror, at hun er så fornuftig, at hun vil bruge os andre i de situationer, siger John Harpøth.

- Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det ikke er mig, der blev borgmester, for jeg kunne også godt have løst opgaven, siger

Bag aftalen om at konstituere Christina Krzyrosiak Hansen er foruden Dansk Folkeparti også Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Erik Just Pedersen, som er formand for Holbæk-kredsen, der danner ramme for alle partimedlemmerne i Socialdemokratiet i Holbæk Kommune, fortæller, at Christina Krzyrosiak Hansen er blevet skubbet foran i partiet, fordi hun "har det i sig".

- Hun kan sælge sand i Sahara. Du er ikke i tvivl om, hvad hun kan, og hvad hun vil. Hun har en klæbehjerne, som gør, at hun kan huske tal og alt muligt andet. Du kan ikke slå hende ud på fakta, siger han.

Spørgsmål: Har I aldrig tænkt på, at hun er ung?

- Jo, selvfølgelig har vi det. Det ligger jo hele tiden i baggrunden, når man ser hende og kender hendes alder. Man er meget forbavset over, når man snakket med hende, at hun er så ung, siger Erik Just Pedersen.

Christina Krzyrosiak Hansen har ikke selv mulighed for at stille op til interview med Ritzau, skriver hun i en sms.

Det er venstrepolitikeren Michael Aastrup Jensen, der i dag sidder i Folketinget, som indtil videre har været Danmarks yngste borgmester.

Han blev som 25-årig valgt som borgmester i Randers Kommune i 2001.