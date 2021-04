Kreative input til lærere og pædagoger

Inden den eventuelle afholdelse - og inspireret af - den planlagte april-festival, har lærere og pædagoger i Holbæk Kommune fået mulighed for at tilmelde sig et workshop­forløb, hvor de får værktøjer til hvordan de kan inddrage drama, musik eller billedkunst i deres faglige og pædagogiske arbejde med børn og unge.

Til glæde for børnene

- Formålet er at give deltagerne mulighed for at kunne indarbejde de kunstneriske genrer i al læring, så børnene i fremtiden kan lære at bruge indtryk til at sætte aftryk og give udtryk for det, de lærer. Det skal jo være til glæde for børnene at få indarbejdet denne kreative tilgang til indlæringen, fortæller kulturkoordinator Vicki Frederiksen fra Holbæk Kommune.