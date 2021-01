Se billedserie Leder af Kulturskolen, Rasmus Grosell, peger på at kulturen er det, der skal få os igennem corona-tiden. Privatfoto.

Kreativ online undervisning

Holbæk - 25. januar 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard

Holbæk Kulturskole, som tilbyder undervisning i musik og billedkunst for børn og unge i Holbæk Kommune, har flyttet undervisningen online. Det er dog ikke uden udfordringer at mødes med eleverne på nettet, men alternativet - slet ikke at mødes - er værre. Det fortæller leder af Kulturskolen, Rasmus Grosell, og to af skolens undervisere: Therese Adorjan Ankjær og Bente Kjær Pedersen.

- Det er svært at flytte undervisningen i de kreative fag online, men jeg har nogle medarbejdere, som knokler og udtænker idéer for, hvordan det kan lykkes. Vi arbejder i programmet Teams, som er et GDPR-sikret værktøj til online møder. Det kan dog godt knibe med at få det til at virke, og der er en del tekniske benspænd. Ikke mindst lyden er et stort problem. Hvis man for eksempel underviser i piccolofløjte, mener programmet, at lyden af fløjten er støj, og sorterer den fra. Derfor vælger nogle af musiklærerne i stedet at benytte sig af lydfiler og bruger så Teams til at opretholde den sociale kontakt med eleverne, fortæller Rasmus Grosell.

Therese Adorjan Ankjær er korleder for Forældrekoret og underviser i cello på Kulturskolen. Derudover har hun også Musikalsk Babybrunch for de allermindste og deres forældre. Mens babybrunchen af gode grunde må udskydes, til det igen er tilladt af mødes flere sammen, fortsætter Therese Adorjan Ankjær med at se medlemmerne af Forældrekoret og give soloundervisning i cello online.

- Det er ikke teknisk muligt at øve med koret på nettet, fordi der er for stor lydforsinkelse. I stedet lægger jeg øve-filer og noder til nye numre i Dropbox. Det sociale holder vi ved lige online og ses over en kop kaffe i Teams, forklarer Therese Adorjan Ankjær, som gennemfører undervisningen af celloeleverne på nettet, suppleret med lydfiler, som deles på en lukket YouTube-kanal.

- For nogen elever kan det måske føles lidt grænseoverskridende at have sin lærer med hjemme på værelset, men de fleste er glade for, at vi stadig kan ses og spille sammen, mens verden er mærkelig udenfor. Jeg tror, at undervisningen kan være et frirum fra skoledagen, hvor man sidder med hele klassen og deler skærmen. I soloundervisningen er eleven alene med sin lærer og får udelt opmærksomhed i 25 minutter. Det kan godt være, at klangen og den fysiske del af undervisningen lider, men det er vigtigt at holde fast i denne her tid, påpeger Therese Adorjan Ankjær.

Bente Kjær Pedersen mødes lige som de andre billedkunstlærere med eleverne på nettet. Det, synes hun, er en stor fordel i sammenligning med foråret sidste år, hvor eleverne arbejdede hver for sig.

- I en lang periode i foråret kunne eleverne eller deres forældre hente opgaver og materialer på skolen og så sidde derhjemme og arbejde hver for sig. Men det var svært at få fat i alle, og der var en tendens til, at det hele gled lidt ud. Sådan er det ikke nu, hvor vi mødes online, og eleverne virker engagerede og glade for at ses. De får stadig materialerne udleveret, men nu løser hver aldersgruppe en opgave, når vi har online-undervisning. Selvom det tekniske af og til glipper, og det er begrænset, hvad vi kan lave rent fagligt i forhold til normalt, har vi nogle rare timer og skaber noget sammen. Sidste gang digtede de yngste for eksempel en historie og tegnede den undervejs, mens de ældste tog udgangspunkt i de værelser, de sad i, og skabte et nyt univers i fællesskab, forklarer Bente Kjær Pedersen.

- Jeg kan godt forstå, at der måske er nogen af forældrene, som mener, at de ikke får præcis det, de betaler for lige nu. Mit svar til det er, at nej, det gør I heldigvis ikke, for det ville da være forfærdeligt, hvis situationen nu var standarden. Hele idéen bag undervisningen, når der ikke er corona, er jo det menneskelige og fysiske møde. Og hvor andre steder i verden finder man en situation, hvor et højtuddannet, fagligt menneske med en humanistisk tilgang møder eleverne helt uden forstyrrelser. Uden skærme og telefoner. Lige nu gør vi det modsatte. Vi sidder og kigger ind i den skærm, vi netop kunne lægge fra os. I den situation er jeg både rørt og taknemmelig over medarbejderne, som præcis i disse tider siger "lad os gøre noget". For hvis der er noget, vi har brug for, er det kulturen til at få os igennem denne her krise, slutter Rasmus Grosell, som ser frem til at komme ud på den anden side af corona-epidemien, så alle kan få stillet deres appetit på kultur i fysiske møder - også på Kulturskolen.