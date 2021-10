Se billedserie 19 meget forskellige kunstnere har udvalgt nogle værker til efterårets udstilling i kapellet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kreativ fordybelse i kapellet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kreativ fordybelse i kapellet

19 originale Isefjords-kunstnere udstiller udvalgte værker frem til 31. oktober. Efterårsudstillingens gæstekunstner er Winnie Bo Andersen.

Holbæk - 09. oktober 2021 kl. 05:11 Kontakt redaktionen

Målet er at få arkitektur, rum og kunst til at spille sammen, og det er lykkedes med omkring 100 værker i et tidligere kapel. Her er kreativ fordybelse, overraskelser, finurligheder og ikke mindst meget forskellige udtryk, teknikker og motiver på væggene.

Isefjords Kunstnernes efterårsudstilling byder også på farvestrålende og fantasifuld keramik af gæsteudstilleren Winnie Bo Andersen fra Kongsøre Have- og Kunstmuseum i Bråde.

19 ud af kunstnergruppens 24 medlemmer har valgt at deltage i efterårsudstillingen med olie- og akrylmalerier, relieffer og keramik.

- Vi er i ordets positive betydning originaler og ikke kopier af hinanden. Men vi inspirerer hinanden, forklarer Annette Nielsen, formand for foreningen Isefjords Kunstnerne.

Mindst to gange om året arrangerer kunstnergruppen udstilling. I pinsen er det på Kulturkasernen i Holbæk og i efteråret har det nu et par gange været i Østre kapel, og sådan bliver det også i 2022, bemærker Karen Sylvest, kasserer i Isefjords Kunstnerne.

Hun er en af initiativtagerne til kunstnergruppen. Da hun flyttede fra Odsherred til Holbæk for 15 år siden, flyttede hun fra et aktivt billedkunstmiljø til et fattigt billedkunstmiljø.

- Her var ikke meget at vælge mellem, Æglageret, Kunstnergruppen Corona og Poul Christensens Malerstuen i Tingtved var mulighederne. Men i 2014 stiftede vi Isefjords Kunstnerne, hvor målsætningen er at blive bedre, forklarer hun.

Men man konkurrerer ikke med hinanden, men med sig selv, understreger Karen Sylvest.

Mange kunstnere er begyndt at etablere sig i Holbæk-området, og mange er rigtig dygtige, tilføjer Annette Nielsen.

De 24 medlemmer i kunstnersammenslutningen har alle ansøgt om at blive medlem, og et af kriterierne for at komme med er, at man er seriøs, bemærker hun.

Udstillingen har også en kunstbutik, hvor der blandt andet kan købes postkort, silketørklæder og kunstneriske krus.

Der er fernisering lørdag - den 9. oktober - klokken 13. Herefter er der åbent alle dage fra 11 til 16 frem til den 31. oktober.