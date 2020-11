Foto: Thomas Olsen

Kræsne tyve på spil

Holbæk - 23. november 2020 kl. 09:06 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Tyve har i weekenden været på spil i Holbæk, Tølløse og St. Merløse. Men kun ved to af de fem besøg fik tyven eller tyvene noget ud af sine anstrengelser.

I Tølløse var der lørdag aften indbrud i et hus i Barnekow Parken, hvor en rude til et badeværelse er knust. Her slap tyven af sted med et skrin med forskellige smykker.

Søndag var den gal i Søndermarken i Tølløse, hvor to ruder er knust. Hele huset er rodet igennem, men tilsyneladende fandt tyven ikke noget som helst af interesse.

Samme mønster gælder et indbrud lørdag på Mejsevej i St. Merløse, hvor en rude er knust, hvorefter tyven har rodet rundt i skuffer og skabe. Men også her tilsyneladende uden at finde noget, som vedkommende ville have med hjem.

Helt mislykket var også et indbrudsforsøg i Holbæk, hvor en tyv fandt en stige, som bragte ham op i førstesals højde på en villa på Wegeners Vej. Her forsøgte tyven at knuse en rude, men det lykkedes kun at få rudens yderste lag til at gå i stykker.

Lidt mere held i sprøjten havde en tyv, som knuste en rude i en villa på Diget i Holbæk. Her mangler der en lampe.