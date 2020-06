Se billedserie Holbæk Kræmmerhal har adresse på Hjulmagervej og må nu - efter dispensationen - blive der tre år mere. Foto: Jørgen Juul

Kræmmere tæt på tre år mere

Holbæk - 09. juni 2020 kl. 17:46 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre år mere på en midlertidig dispensation.

Sådan lød afgørelsen i udvalget for klima og miljø i Holbæk Kommune, da udvalget skulle behandle en sag om Holbæk Kræmmermarked på Hjulmagervej i Holbæk. Sidste sommer fik markedet at vide, at en lukning på Hjulmagervej var i sigte, fordi kræmmermarkedet var i strid med lokalplanen, der ikke tillader detailhandel i området. Bestyrer Henrik Dybvik-Nielsen søgte dispensation. Det siger udvalget for klima og miljø ja til. Nu skal sagen behandles i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

»Ansøgeren har redegjort for, at da kræmmerhallen kun har yderst begrænset åbningstid, indebærer anvendelsen ikke væsentlig detailhandels-aktivitet som konkurrerer med bymidten eller giver væsentlige påvirkninger eller trafikale gener for området«, lød det i administrationens beskrivelse af sagen forud for behandlingen i udvalget.

Med næb og klør

Planloven giver mulighed for en dispensation på op til tre år, og det har Holbæk Kræmmerhal nu fået.

- Holbæk har brug for sådan et sted, og jeg vil kæmpe med næb og klør for, at vi kan få lov til at blive her, lød det fra Henrik Dybvik-Nielsen for præcis et år siden:

- Jeg kan godt se, at lokalplanen ikke nævner detailhandel, men der er jo mange andre steder i området, hvor man kan gå ind at købe ting. Hvorfor vil man så lige lukke kræmmerhallen. I vinterperioden har vi omkring 30 udlejede stader, om sommeren omkring 20.