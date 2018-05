Familien Lundvig Hauge-Nielsen fra Jyderup skulle have været to uger til Mallorca med Børnecancerfonden, men seksårige Eline er blevet så syg, at hun ikke må forlade Danmark. Nu har borgere i lokalområdet samlet ind, så familien kan komme tre dage til Lalandia. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kræftramt seksårig for syg til at rejse: Nu har lokale opfyldt ønske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftramt seksårig for syg til at rejse: Nu har lokale opfyldt ønske

Holbæk - 31. maj 2018 kl. 20:46 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en familie i Jyderup skulle de næste to uger have stået på vandplask i Mallorca med deres kræftsyge datter på en ferie med Børnecancerfonden.

Men to dage inden afrejse bliver seksårige Eline, der har leukæmi, så syg, at lægerne fraråder udrejse af Danmark.

Nu får hele familien i stedet tre dage til Lalandia. Lokale borgere har nemlig samlet over 6.000 kroner ind til familien.

- Det er ikke mig at samle penge ind fra folk på den måde. Så det har været overvældende at opleve, at så mange har haft lyst til at hjælpe os, siger Emma-Louise Lundvig Hauge-Nielsen, der er mor til Eline.

- Jeg glæder mig allermest til at se Eline plaske rundt i vandet, forklarer hun.

Lærer stod for indsamling For seksårige Eline har kræftsygdommen betydet, at hun ikke har kunnet bade i to år på grund af en slange, hun tidligere har haft indopereret i brystet.

Derudover har familien ofte været splittet i to, da forældrene skiftevis har været indlagt med Eline.

Hvert år arrangerer familien derfor et klovneløb til fordel for foreningen Danske Hospitalsklovne. Men denne gang var det en lærer på en lokal skole, der stod bag indsamlingen.

Susie Kærhus Kiowsky, som er initiativtageren, er engelsklærer på Skovvejens Skole afdeling Kildebjerg og var også ansat, da Emma-Louise Lundvig Hauge-Nielsen gik i 10. klasse.

Derfor spurgte hun, om hun måtte hjælpe, da hun hørte om familiens udfordringer. Herefter delte hun indsamlingen på en lokal Facebook-gruppe.

- Jeg kender kun Emma perifert. Vi er venner på Facebook, og vi har talt sammen, hvis vi har mødtes. Jeg synes bare, det var synd for Eline og for hele familien, at de ikke kunne komme afsted på denne her tur, siger Susie Kærhus Kiowsky.

»Det er jo helt vildt« Da hun besluttede sig for at samle ind til familien, havde hun dog aldrig havde regnet med, at det ville blive til så meget.

- Det er jo helt vildt. Og jeg er så stolt over folk. Planen var, at de bare skulle have råd til et lille sommerhus eller optimalt et feriehus i Lalandia. Jeg tænkte, at det ville være det tætteste, de kunne komme på noget »sydens sol« med vand- rutsjebaner, når de nu ikke må rejse ud af Danmark, siger initiativtageren.

Men med de mange donationer, der er strømmet ind lige fra ti kroner til 500 kroner, kan familien nu tage afsted også med lommepenge. Og det betyder meget, siger Emma-Louise Lundvig Hauge-Nielsen.

- Planen med turen til Mallorca var, at vi skulle kunne slappe af på en anden måde, end vi kan herhjemme. Så det vil vi også bruge de tre dage i Lalandia til, forklarer hun og uddyber:

- Og så skal vi nok ud og spise på Bones for nogle af lommepengene. Eline og hendes brødre elsker nemlig spareribs.