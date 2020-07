Vestsjællands Brandvæsen samt Midt- og Vestsjællands Politi rykkede ud til branden, der var opstået i et stråtækt hus.

Kortslutning satte ild i stråtækt hus

Tirsdag klokken 9.48 indløb der via 112 melding om en mulig gårdbrand på Tømmerupvej ved Ulkestrup.

Politiets kommunikationsmedarbejder, Charlotte Tornquist, oplyste ved 11-tiden, at branden var slukket, og at ingen personer var kommet til skade.

Ifølge hende har politiets indsatsleder på stedet oplyst, at branden formentligt er opstået ved en kortslutning i en el-installation på et værelse i huset.

- Døren til værelset har været lukket, og det ser ud til, at det har hjulpet med at begrænse ilden til værelset. Det kunne ellers være gået meget værre, da der er tale om et stråtækt hus, siger Charlotte Tornquist.