Movia har foreslået, at der sættes gang i en analyse af, om der kan skabes bedre fremkommelighed for busserne på Valdemar Sejrsvej med det formål at sikre passagererne hurtigere rejsetid.

Korridor til hurtigere bus analyseres

I første omgang har Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillet til økonomiudvalget, hvorfra sagen skal til afgørelse i kommunalbestyrelsen, at der indgås et samarbejde med Movia om en analyse. Det handler om et system med navnet, BRT, som er et internationalt koncept. BRT står for Bus Rapid Transit (hurtig rejse med bus).

Holbæk bliver formentlig en af otte købstæder i trafikselskabet Movias område, hvor mulighederne skal undersøges for at lave en hurtigere korridor til busserne på en udvalgt strækning.

