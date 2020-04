Tine Refsgaard, der blandt andet er korleder for Visible Voices på Kulturkasernen i Holbæk og kirkesanger i Kr. Eskilstrup og Soderup, har fællessang via nettet 30. april og 15. maj. Foto: Claus Bech

Korleder indbyder til fællessang på nettet

Holbæk - 27. april 2020 kl. 05:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under mere normale omstændigheder er det ikke mindst flere steder i Holbæk Kommune, korleder og pianist Tine Refsgaard slår sine musikalske folder.

Da hun lige for tiden er afskåret fra at afvikle arrangementer, hvor folk samles i denne coronatid, er hun ligesom flere andre i stedet gået over til fællessang via nettet.

Den første aften er afviklet 17. april, og torsdag den 30. april og fredag den 15. maj, begge dage klokken 19, er der igen direkte fællessang og klaverspil med Tine Refsgaard via facebook.

Kulturkasernen, fyraftenssang og kirkesang Tine Refsgaard er korleder for Visible Voices, der holder til på Kulturkasernen i Holbæk. I efteråret 2019 og begyndelsen af i år stod hun for Fyraftenssang på Rotationen hos Sidesporet i Havnegade i Holbæk.

Tine Refsgaard har desuden i 10 år været ansat som kirkesanger ved Soderup og Kr. Eskilstrup Kirker.

Hun skulle også have optrådt den 20. juni ved havne­kulturfestivalen Skvulp i Holbæk, men festivalen er aflyst.

Første gang var en overraskende god oplevelse Tine Refsgaard bor i Hvalsø, og derfor hedder konceptet »Aftensang i Hvalsø«.

- Da jeg sendte live på facebook første gang, var det en overraskende god oplevelse. Det var også sjovt at opleve, at der var nogle med, som jeg kender fra forskellige sammenhænge, fortæller Tine Refsgaard.

Hun er meget glad for det danske sprog og poesien, så der var en klar overvægt af danske sange ved den første fællessang.

- Jeg havde tænkt mig, at det ville vare en halv times tid, men det varede over entime. Dem, der lytter med, kan undervejs også sende forslag til, hvad de gerne vil høre, forklarer Tine Refsgaard.

Flytter måske sendingen til sit galleri Den første aften med fællessang 17. april blev sendt fra Gundestedgård i Hvalsø, hvor der samme aften skulle have været masser mennesker samlet til fællessang og kaffe. Der har nu været 387 visninger af videoen, men det vides ikke, hvor mange der så med direkte.

Tine Refsgaard overvejer at sende de næste to gange fra sit galleri i Det Gamle Mejeri, Hovedgaden 2 B i Hvalsø i stedet for fra Gundestedgaard. Deltagelse sker via www.facebook.com/tinerefsgaardmusikordbilleder.

Tine Refsgaard sender i øvrigt live fra galleriet 7. maj klokken 10, hvor hun fortæller om at åbne op for tilværelsen på en kunstnerisk måde. Da der sjældent er mange i et galleri ad gangen, er der også åbent på stedet hver fredag klokken 10.00-13.30 i april og maj. Der er også åbent lørdagene fra 25. april til 16. maj i samme tidsrum.