En 16-årig pige fra København og en 18-årig kvinde fra Holbæk overfaldt i januar i år en jævnaldrende pige med slag, spark og tramp ved Bysøparken i Holbæk. Eftersigende handlede en del af konflikten om et »like« på Facebook, og i går fik de deres dom. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kontrovers over »like« på Facebook førte til slag og spark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kontrovers over »like« på Facebook førte til slag og spark

Holbæk - 27. marts 2018 kl. 10:52 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev to piger på 16 og 18 år idømt henholdsvis en delvist og helt betinget fængselsdom ved Retten i Holbæk for at have slået, sparket og trampet på en jævnaldrende pige i januar i år. Eftersigende opstod episoden efter en kontrovers over blandt andet et »like« på Facebook.

Men de to domme, pigerne fik, faldt ifølge sagens dommer, Peter Rostgaard Ahleson, »helt undtagelsesvist«.

En fremstrakt hånd Både den 16-årige og den 18-årige havde nemlig allerede betingede domme, og det nye forhold var begået i deres prøvetid.

Og for den 16-årige gjaldt det, at hun var dømt for en lignende voldsepisode i august sidste år.

- Jeg håber, I tager imod denne fremstrakte hånd. Næste gang vil der ikke være samme tålmodighed, lød det fra sagens dommer.

Den 16-årige skal således afsone 60 dage af i alt fire måneders fængsel. Men da det svarer til den periode, hun allerede har siddet varetægtsfængslet, er resten af hendes dom betinget.

Den 18-årige fik 60 dages betinget fængsel og krav om 80 timers samfundstjeneste. For begge piger gælder det, at de ikke må begå ny kriminalitet det næste år.

Havde »liket« billede Voldsepisoden fandt sted den 16. januar omkring 19.30 i Bysøparken bag ved Holbæk Arrest i Holbæk, men kort forinden havde de to piger og den jævnaldrende forurettede aftalt at mødes ved Holbæk Station.

Her var det ifølge vidneforklaringerne meningen, at de tre skulle tale ud om nogle konflikter, der var opstået. For eksempel skulle den forurettede have truet en af den 18-åriges veninder for at have »liket« et billede af en dreng på de sociale medier.

Men mindre end en halv time efter mødet lå forurettede på jorden med ansigtet gemt i sine arme, mens hun blev tildelt flere slag, spark og tramp på kroppen.

I retten kom det i den forbindelse frem, at den 18-årige og 16-årige tiltalte ikke længere snakker sammen.

- Når der sker sådan nogle ting, så skal vi ikke være venner, sagde den 18-årige og pegede på, at begge piger arbejder med deres temperament.

Hun mente imidlertid, at hun alene havde hevet den forurettede i håret, hvorefter hun selv var faldet ned på jorden. Ifølge den 18-årige »blackoutede« hun efter et slag eller spark i hovedet.

Den 16-årige erkendte, at hun havde både slået og sparket til forurettede, mens hun lå ned.

Lærer at håndtere vrede Ved dommens afsigelse lagde domsmandsretten vægt på, at den ikke mente, at overgrebet var planlagt, men at den 16-årige og 18-årige måtte have vidst, at mødet kunne udvikle sig voldeligt, da de forlod Holbæk Station og gik hen et mere stille sted.

Men dommeren og de to domsmænd mente modsat anklagemyndigheden ikke, at der var tale om grov vold.

Afgørende for dommen var de to tiltaltes personlige forhold, hvor det for den 16-årige gjaldt, at hun siden sin forrige voldsdom havde fulgt kommunens anvisninger og udvist vilje ved blandt andet at have indgået i et kursus i at beherske sin vrede.

Derudover fortalte hun i retten, at hun har planer om at uddanne sig til pædagog.

Den 18-årige var i gang med en hf, havde et studiejob og var kun tidligere straffet for tyveri. Derudover blev det i retten fortalt, at hun havde ryddet op i sin vennekreds for at undgå at havne i en kriminel løbebane.

Kriminalforsorgen skal føre tilsyn med begge piger. Domsmandsretten var enig i sin afgørelse, og begge piger modtog dommen.