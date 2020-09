Se billedserie Ole Mosbæk og Anett Christensen har drevet KontorCirklen sammen gennem 15 år. Nu fra den nye adresse Højvang 4. Foto Jette Bundgaard.

Kontorartikler og musik under samme tag

Holbæk - 07. september 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ole Mosbæk er partner i både KontorCirklen og RadioSparx. Ejerskabet af KontorCirklen deler han med Anett Christensen, og RadioSparx, som leverer Koda-fri musikløsninger til butikker og restauranter, driver han sammen med Lars Bybjerg.

KontorCirklen har nu eksisteret i 15 år, og den nye adresse er den femte i firmaets historie. De forskellige domiciler illustrerer den udvikling, der er sket i branchen i den samme periode.

- Alting bliver jo hele tiden mere og mere digitalt med mindre brug for kopipapir, blækpatroner og mapper. Da vi startede, var konvoluter med tryk på en meget stor artikel. Det er det ikke mere. I stedet er der løbende kommet andre ting til sortimentet eksempelvis mobiltilbehør, forklarer Anett Christensen og fortsætter: - For nogle år tilbage var vi flere medarbejdere. I dag handler mange virksomheder i vores webshop, så nu er vi kun fire: Ole og jeg og to salgskonsulenter.

Coronaepidemien betød umiddelbart en nedgang i indtjeningen for KontorCirklen på grund af nedlukninger og lav aktivitet hos de hoteller og restauranter, firmaet også leverer til. Til gengæld skete der en opblomstring på et andet område, nemlig efterspørgslen på værnemidler:

- Værnemidler har hele tiden været i vores produktsortiment, og vi var hurtigt ude med leverancerne, da alle stod og manglede sprit og senere masker. På trods af den store efterspørgsel er vi ikke på noget tidspunkt løbet tørt og har kunnet levere store partier på eksempelvis 10.000 mundbind til skoler og større virksomheder, forklarer Ole Mosbæk.

KontorCirklen har et stort lager i bygningen på Højvang. Det er til hurtige leverancer til kunder i lokalområdet. Resten sendes fra et større lager i Holstebro, som dækker 50 kontorforsyninger på landsplan.

Bygningen på adressen Højvang 4 er delt i to med en tydelig markering af, hvor KontorCirklen og RadioSparx holder til.

Når Ole Mosbæk går ned ad gangen fra KontorCirklen til sin kollega Lars Bybjerg skifter mindsettet en smule, for selv om RadioSparx er en seriøs forretning med Dagrofa og Biltema blandt abonnenterne, er Ole og Lars også gamle musikalske legekammerater og barndomsvenner fra Regstrup.

I 1980'erne var de børnestjerner i børnerockbandet »Knasterne«, og instrumenterne - guitaren og trommerne - er ikke lagt på hylden. Venneparret er også engageret i Mint House Studio ved Løvenborg Gods, sammen med en anden tidligere »Knast« Carsten »Mintman« Mortensen.

RadioSparx startede de for seks år siden efter at have fået kontakt til en samarbejdspartner i Florida, som havde rettigheder til 500.000 musiknumre.

- RadioSparx findes i dag i 70 lande, og vi varetager den skandinaviske del, forklarer Lars Bybjerg om musikløsningen, hvor kunderne tegner et abonnement og frit kan vælge mellem 300 forskellige musikkanaler og spille købevenlig musik uden at skulle betale Koda-afgifter.

RadioSparx skifter jævnligt ud i playlisterne, og kunderne kan også få indlagt tale-spots i musikken, hvis det er det, de ønsker. - Under corona er der blandet andet nogle forretninger, som har ønsket spots som minder om, at man skal huske at holde afstand og spritte hænder. Det kan vi koordinere her fra kontoret, slutter Ole Mosbæk.