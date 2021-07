Se billedserie Den noget forfaldne ejendom ligger i Blindestræde - en af de vigtige forbindelser mellem Ahlgade og havnen. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Konservesfabrik forskønnes for millionbeløb

Holbæk - 05. juli 2021 kl. 15:22 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Politikerne i projektudvalget for lokalområderne har givet grønt lys for, at ejeren af Blindestræde 2A i Holbæk får et tilskud på cirka 720.000 kroner til at renovere ejendommens murværk, kviste og vinduer.

Det er nok de færreste gæster i Blindestræde, som overhovedet lægger mærke til ejendommen. For man skal kigge op for at få øje på, at den nedslidte hvide bygning faktisk er ganske flot - eller i hvert fald var det, dengang den blev opført i 1918.

Den er tegnet af arkitekten F. Vilhelm Olsen, som også er manden bag Elværket og Æglageret.

Også i Blindestræde tegnede han et hus til et lavpraktisk formål. Der var nemlig tale om en konservesfabrik.

Men F. Vilhelm Olsen løste opgaven med omhu, og bygningen er i dag vurderet til at have en høj bevaringsværdi - karakteren er 3 på en skala fra 1 til 9.

Nye boliger De senere år har ejendommen blandt andet huset et taekwondocenter og sushiforretning. Men nu står den tom og fremstår temmelig forfalden.

Det vil ejeren dog gøre noget ved. Bygningen skal totalrenoveres, og samtidig er det planen at omdanne en del af ejendommen til boliger.

Ombygningen til boliger må ejeren selv bekoste. Men den udvendige istandsættelse passer meget fint til bestemmelserne om byfornyelse.

Og ligesom projektudvalget tidligere har støttet renovering af forfaldne ejendomme på landet, er der også penge til forskønnelse af forfaldne byejendomme.

Ud mod Blindestræde er der således udsigt til en fuldstændig renovering af murværket, de fine kviste og en udskiftning af alle vinduer. Det er de originale vinduer fra 1918, som sidder i ejendommen i dag, og de nye vinduer skal være magen til.

Denne del af det store renoveringsprojekt er beregnet til at koste cirka 1,4 millioner kroner. Og her mener projektudvalget altså, at kommunen skal bidrage med det halve.

Staten giver refusion I første omgang skal kommunen således punge ud med cirka 720.000 kroner.

I anden omgang vil kommunen dog kunne få halvdelen af dette beløb i refusion fra staten, så kommunens reelle udgift lander på cirka 360.000 kroner.

Projektudvalget for udvikling af lokalområderne nåede at behandle sagen inden sommerferien. Efter sommerferien skal sagen også behandles i klima- og miljøudvalget samt økonomiudvalget, inden den endelige afgørelse falder i kommunalbestyrelsen.