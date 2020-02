Protreatment overtager officielt ejendommen 1. april, men har fået lov til allerede nu at gå i gang med det nødvendige arbejde, og klinikken håber at kunne åbne på Hovedgaden 1. april. Foto: Marianne Nielsen

Konkursramt skolebygning solgt: Ny ejer har store planer

Senest er NV-Pro Campus' tidligere hovedafdeling i Hovedgaden i Svinninge blevet solgt. Det bekræfter den ene af konkursboets to kuratorer, advokat Karsten Holt fra Advodan, over for dagbladet Nordvestnyt fredag.

Ni måneder efter, at Nordvestsjællands Produktionsskole - også kendt som NV-Pro Campus - måtte indgive konkursbegæring, er det lykkedes kuratorerne at få realiseret alle fysiske værdier i konkursboet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her