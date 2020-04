Café Forsinket er ramt af coronavirus. Økonomien er ikke til at køre videre uden indtægter. Derfor har indehaveren Jais Westh Lauritsen indgivet konkursbegæring med plan om at stifte nyt selskab og genåbne i Jyderups stationsbygning. Foto: Elisa Hauerbach

Konkurs skal redde café

Holbæk - 02. april 2020 kl. 10:18 Af Margit Pedersen

Café Forsinket i Jyderups stationsbygning er sendt til tælling. Cafeens ejer Jais Westh Lauritsen og hans rådgivere har vendt alle muligheder for at holde liv i cafeen under coronakrisen, men forgæves.. Løsningen er selv at begære Café Forsinket konkurs og efter krisen genåbne i nyt selskab.

Det er en ekstrem løsning i en ekstrem situation, erkender han.- Vi kunne måske overleve en måned mere og betale løn og regninger, men så var det slut. Vi ville ikke kunne redde, fastslår Jais Westh Lauritsen.

Modellen har dog nogle ubekendte. Skifteretten skal godkende, at betingelserne for konkurs er opfyldt, og leverandører skal se gennem fingre med gæld og leasingaftaler.

- Jeg håber, skifteretten handler i samme ånd som regeringen, der med hjælpepakker understøtter virksomheder. Skifteretten bør vurdere risikoen ud fra en ny, ukendt faktor. Coronavirus og ikke dårlig drift har skabt vores situation. Vi bør slippe for karantæne og kunne stifte et nyt selskab for at redde virksomheden og bevare arbejdspladsersiger Jais Westh Lauritsen.

Han håber også, leverandører undlader at gøre krav gældende i konkursboet, når de kan forvente at flytte med over i det ny Café Forsinket.

Ingen pakkeløsning Cafeen har lånt penge fra Jais Westh Lauritsens Chaplon Tesalon i Tivoli for at kunne udvide åbningstiden. Men et nyt lån er ikke løsningen, og selv om Café Forsinket er populær og velbesøgt, er der ikke penge til at udbetale løn og betale regninger i en periode uden gæster.

Lånet går på tabskontoen i Chaplon Tesalon, som efter mange år i Tivoli har en økonomi, så den kan udnytte regeringens hjælpepakke.

- Vi er nystartet, har mange ansatte og endnu ikke en opbygget en stærk økonomi. Café Forsinket kan ikke løfte 40-50.000 kroner i egenbetaling og udnytte hjælpepakkerne. De er til virksomheder med stærk økonomi eller kun få omkostninger. Set med samfundsmæssige øjne giver det god mening, fastslår Jan Westh Lauritsen.

Ingen kender tidshorisonten og udviklingen af krisen. I heldigste fald forventer han at kunne have åbent tre måneder i år, men måske nås det ikke, hvis anden bølge af covid-19 sætter ind efter sommer.

Tag rask beslutning Hans råd til andre virksomheder i samme situation som Café Forsinket er hurtigt at få et overblik, at tage en rask beslutning og erkende, at man ikke kan hutle sig igennem krisen.

Jais Westh Lauritsen sammenligner situationen med forsøget på at springe på et kørende tog, som kører hurtigere og hurtigere.

På et tidspunkt bliver det umuligt at springe om bord. Til den tid vil en lukning være endegyldig, der er ikke penge til stifte og købe ind til et nyt selskab, og alle har tabt.

- Det var ikke morsomt at melde ud til byen om konkursen og til de 15 ansatte, at de mister deres job. Ikke alle fagforeninger hjælper deres medlemmer økonomisk, og de får ikke penge fra Lønmodtagernes Garantifond, før skifteretten godkender konkursen. Det kan tage tid, når retten arbejder efter et nødberedskab, beklager han.

Samtidig er han ked af det byens vegne. Der har fra dag et været stor opbakning, og den fortsætter. På Facebook beklager mange lukningen og lover, at de kommer, så snart døren åbnes.

- Café Forsinket er ikke bare forretning for mig. jeg ville etablere en café i Jyderup, hvor jeg bor, og som jeg selv kan bruge. Opbakningen har været overvældende og meget langt over, hvad jeg forventede. Derfor kæmper jeg for at bevare Café Forsinket, understreger Jais Westh Lauritsen.