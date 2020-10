Der skal afprøves forskellige vagtplaner for at motivere deltidsansatte til at gå på fuld tid for at få en bedre bemanding. Det vil også give bedre service at opkvalificere sosuhjælpere til blandt andet at give støttestrømper på, mener Gitte Damm, FOA Holbæk. Foto: Helene Nielsen Foto: Foto: Helene MacCormac

Konkurrence om de eftertragtede varme hænder

Holbæk - 23. oktober 2020

Der er 6,6 millioner kroner til bedre bemanding i ældreplejen. Men kommunerne er i skarp konkurrence med andre kommuner om de varme hænder leveret af sosu'er og sygeplejersker. Derfor er målet at få ansatte til at gå fra deltid til fuld tid i Holbæk, men det kræver et blik på arbejdspresset og vagtplaner.

De fleste ansatte på social- og sundhedsområdet er på deltid. Der er sosuhjælpere- og -assistenter, som gerne vil op i tid. Andre takker nej, fordi de ikke har lyst eller magter et 37-timers job, bemærker Gitte Damm, FOA Holbæk.

- Som forbund har vi i mange råbt på flere fuldtids-job. Men de ansatte i hjemmeplejen og på plejecentrene er nu så pressede, at kommunen bør se på arbejdsmiljøet med flere ansatte for at motivere til at gå op i tid, fastslår hun.

De 6,6 millioner kroner kommer fra en bedre-bemandings-pulje, som andre kommuner også har fået del i. Det er især sosuassistenter, kommunerne kæmper om, og dem er der mangel på.

- Vi har heller ingen ledige. Men vi har ledige sosuhjælpere, og de kan med fordel oplæres i nye kompetencer og løse flere opgaver som at give insulin og støttestrømper på, siger Gitte Damm.

Hun opfordrer kommunen til at gøre mere reklame for muligheden for fuld tid. Og det vil også ske, ligesom det vil afspejles i stillingsopslag, bemærker Charlotte Larsen, chef for Aktiv Hele Liveti Holbæk Kommune.

- Men der vil altid være 28-timers stillinger på aften- og nattevagter. Med tillæg bliver lønnen tæt på en fuldtidsstilling. Og jeg tror ikke, vi får mange aften- og nattevagter til at gå op til 37 timer, det er hårdt arbejde på fuld tid fem ud af ugens syv dage, konstaterer hun.

På landsplan vil FOA sammen med 26 kommuner afprøve lokale løsninger for at få vagtkabalen til at gå op døgnet rundt. Holbæk Kommune valgte ikke at gå ind i samarbejdet af bekymring for, at rekrutteringen blev for ensporet.

- Vi har vedtaget en bred rekrutteringsplan, som vi arbejder med. Men vi er ude for at lade os inspirere af andre i forsøget på at få attraktive vagtplaner, som motiverer til at gå op i tid. Og vi vil afprøve forsøg i enheder, hvor medarbejderne også får indflydelse, tilføjer Charlotte Larsen.

Det handler om at dække de travleste tidspunkter med nok varme hænder og ikke have for mange varme hænder i de mindre travle perioder.

Flere af de opslåede stillinger på kommunens hjemmeside er stadig 28-timers, og sådan bliver det også i fremtiden, når det gælder faste aften- og nattevagter, forventer hun.

- Dagvagter er opslået med frit valg mellem 32 og 37 timer for at ramme en bredere målgruppe. Der skal 32 timer i en dagvagt for at opretholde en fornuftig løn og forsikring. Men vi vil gerne have flere på 37 timer, understreger hun.