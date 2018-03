Detlef von Holst: - Vi vil ikke have mulighed for at opretholde et nogenlunde almindeligt kirkeliv. Foto: Jørgen Juul

Konfirmationer i fare

Bliver der konflikt, er både konfirmationer, begravelser og andre kirkelige handlinger i fare. Der er nemlig varslet lockout inden for folkekirkens område. Realiseres lockouten, får det konsekvenser for det kirkelige arbejde i Holbæk-området. I Holbæk Provsti er samtlige gravere overenskomstansatte, og i to sogne er der udelukkende overenskomstansatte præster.

- I forhold til strejke var Holbæk Provsti mere ramt end andre områder i Roskilde Stift. Men nu har vi et lockoutvarsel, som er meget mere omfattende. Her er alle præster, som ikke er tjenestmænd, ramt. Det samme er stort set alle organister, sangere, gravere og gravermedhjælpere. Det betyder, at vi ikke vil have mulighed for at opretholde et nogenlunde almindeligt kirkeliv, siger Detlef von Holst.