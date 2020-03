Any Colour You Like er (indtil videre) programsat til at give koncert på Mørkøv Kro, lørdag den 25. april.

Koncertprogrammet er ikke helt nedlagt

Holbæk - 28. marts 2020 kl. 19:57

Hvornår der igen bliver åbnet for muligheden for at spille livekoncerter på Mørkøv Kro, er i skrivende stund ikke til at sige, men - når der gør - vil der være noget at glæde sig til.

Koncerten med Smokie Jam, lørdag den 28. marts er udskudt til senere på året. Billetter købt til koncerten i marts, kan også anvendes til den nye dato.

- Med hensyn til koncerten den 25. april, med Any Colour You Like, holder vi indtil videre stadig fast i datoen, lyder det fra kroens indehaver, Søren Petersen.

Any Colour You Like er en gruppe dedikerede musikere, med meget forskellige musikalske baggrunde.

De startede bandet i 2017 og fik hurtigt ambitioner om at blive større og bedre. I dag tæller bandet otte medlemmer, der deler samme passion for musikken, de spiller - nemlig numre fra det (ifølge bandets vurdering) største rockband nogen sinde, Pink Floyd.

Lørdag den 30. maj er det planen, at bandet »E-Street Jam« står på scenen i Mørkøv.