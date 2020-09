Se billedserie Makvärket i det tidligere teglværk ved Knabstrup byder på klassisk musik og jazz i september og oktober. Der lægges ud på lørdag den 5. september med to koncerter. Foto: Mie Neel

Koncerter med kvalitet på Makvärket

Holbæk - 02. september 2020 kl. 08:40 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Makvärket, der holder til i det tidligere teglværk ved Knabstrup, indbyder til en lille række koncerter i september og oktober under navnet Sensommermusik.

Kulturministeriet har støttet med penge, og derfor kan Makvärket byde velkommen ved de første koncerter, som finder sted allerede på lørdag den 5. september.

Temaet bliver klassisk musik med en afsmitning fra den moderne musik.

Den første koncert afvikles fra klokken 17 til 18.30 og bliver med den lokale pianist Charlotte Møller og cellisten Tittit van der Pals.

De vil spille fransk musik fra omkring år 1900, som blandt andet tæller komponister som Ravel, Gabriel Faure og søstrene Boulanger.

Charlotte Møller er en af drivkræfterne bag koncertserien på Makvärket.

Hun er meget glad for at kunne få lov til at præsentere musik af kvindelige komponister.

- Det er musik, som står mit hjerte nær. I tider med #meetoo er det fedt at kunne trække søstrene Boulanger frem i lyset. Der er ikke så mange kvindelige komponister, og at de oven i købet var søstre og opnåede anerkendelse, fortæller noget om deres talent, fortæller Charlotte Møller.

Miks af klassisk og jazz Den anden koncert begynder klokken 19.30 og er med saxofonisten Thomas Agergaard og cellisten Tobias van der Pals.

De har rødder i hver sin musikstil, hvilket giver en unik koncert.

Thomas Agergaard er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium og er en af de mere anerkendte jazz-saxofonister i Danmark.

Tobias van der Pals er solistuddannet som klassisk cellist på The Royal Academy of Music i London og har udgivet flere cd'er.

De to er gået sammen for at kombinere Bachs suiter med improvisation og dermed skabe en koncert, hvor barokmusikken og den moderne musik smelter sammen.

Bestem selv billetpris Der skal ikke betales entre til koncerterne. I stedet opfordres publikum til at donere et frivilligt beløb til musikerne i forbindelse med koncerterne.

Charlotte Møller har fået sin klassiske musikuddannelse i Frankrig, hvor den form for betaling er udbredt.

- I Frankrig er det almindeligt, at publikum donerer ved udgangen alt efter midler og lyst. Det er en smuk tanke, synes jeg, at musikken er for alle, og at alle bidrager med, hvad de kan. Vi vil forsøge det samme i Knabstrup, fortæller hun.

Senere i september vil der blive afviklet en koncert med jazz, hvor musikere fra blandt andet The William Blakes og Isam B spiller.

I oktober vender Charlotte Møller tilbage til Makvärket. Denne gang med sin franske klaverkvartet, som forinden har været på en større turné hele vejen gennem Frankrig til Makvärket.