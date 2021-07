Hørbygaard har tidligere dannet rammen om en koncert med klassisk musik. Den 31. juli kommer Theatre of Voices forbi. Foto: Jørgen Juul

Koncerter i historiske bygninger

Holbæk - 17. juli 2021 kl. 13:01 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Den 30. juli tages der hul på en tre-dages festival med klassisk musik i Holbæk Kommune.

Det er vokalensemblet »Theatre of Voices«, som tilbyder koncerter i Skt. Nikolai Kirke og Hørby Kirke samt de lokale godser Hørbygaard og Løvenborg Slot.

- I en tid, hvor festivaler og koncertarrangører igen denne sommer må opgive at samle os om levende musik, er det en ekstra stor glæde at slå dørene op til koncerter og gratis musikbiograf. Vi har med støtte fra Holbæk Kommune, Statens Kunstfond og private fonde kastet os ud i et totalt humlebiprojekt, fortæller Else Torp fra Theatre of Voices i en pressemeddelelse.

Festivalen lægger ud fredag den 30. juli i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk.

Her vil der blive præsenteret en række engelske glees (jubelsange) fra det 18. århundrede med komponister som Anthony Holborne og Jonathan Battishill.

Hovedværket ved koncerten er dog »Stabat Mater« af den italienske komponist Agostino Steffani, som dengang blev regnet for en af Europas største komponister.

Lørdag den 31. juli fortsætter festivalen i havestuen på Hørbygaard Gods.

Her vil der være en forholdsvis kort koncert, hvor der blandt andet bliver præsenteret musik af den danske komponist Weyse og hans engelske kolleger Brattishill og Calcott.

Dokumentarfilm Derudover bliver der mulighed for at se Phie Ambos dokumentarfilm »Songs from the Soil«.

En film, der giver et poetisk naturbillede set gennem årstiderne på en biodynamisk gård i det nordlige Sjælland.

Og hvor Theatre of Voices synger vokalmusik af den estiske komponist Arvo Pärt.

Filmen vises i gildesalen på Hørbygaard Gods og varer 38 minutter.

Den kører i en sløjfe, så man bare kan droppe ind i »biografen«, når det passer.

Samme dag er der koncert i Hørby Kirke.

Her vil der blive præsenteret meget forskellige visioner af Amerika via to værker lavet specielt til Theatre of Voices.

Musik fra en western

Det første er Michael Gordons »En western«, som handler om det vilde vesten efter temaet god fyr - dårlig fyr.

Musikken kan bedst beskrives som rock møder tæt harmoni.

Det andet værk på denne dag er John Luther Adams' »A Brief Descent into Deep Time«.

Via værket og brug af stemmer, orgel og percussion foretages en geologisk nedstigning gennem lagene i Grand Canyon.

Imellem disse to større værker dukker den estiske komponist Arvo Pärt igen op repræsenteret ved fem små værker.

Eventyr-musik Den internationale festival sluttes af søndag den 1. august på Løvenborg Slot.

Her præsenteres blandt andet værket »The little Match Girl Passion« af komponisten David Lang.

Det er bygget over H.C. Andersen-eventyret »Den lille pige med svovlstikkerne«.

Koncerten sluttes med et udvalg af engelske glees og romantiske partssange.

Holbæks kulturchef, Brian Ahlquist, glæder sig til afviklingen af festivalen.

- Det at vi på en og samme tid kan tilbyde klassisk musik-oplevelser på internationalt niveau kombineret med en afvikling i nogle af de smukkeste historiske bygninger, som vores kommune kan byde på, er med til at give publikum nogle helt særlige oplevelser, fortæller han.