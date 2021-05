Koncert med manden med den store stemme

Rasmus Lyberth var i år nomineret til Nordisk Råds musikpris uden dog at få den, men han har gennem tiderne modtaget et hav af priser, ligesom hans stemme og karismatiske udtryk er kendt uden for Danmarks og Grønlands koncerter. Det kom klart til udtryk for 10 år siden, da han i 2011 af BBC blev inviteret til at medvirke ved de prestigefyldte promenadekoncerter i Royal Albert Hall i London.