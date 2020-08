Fødevarer er blandt de mange indkøb, som Holbæk Kommune vil satse på at gøre endnu grønnere ved at melde sig ind i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.

Kommunes indkøb skal være grønnere

I en pressemeddelelse siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), at klimaet har et stærkt fokus i Holbæk Kommune.

- Derfor skal vi fortsætte indsatsen for en grøn og bæredygtig kommune. Derfor er det naturligt at se på, hvordan vi som kommune køber ind og forbruger varer og serviceydelser. Både fordi vi gerne vil mindske vores eget klimaaftryk, og også fordi vi sammen med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb kan gøre en forskel ved at styrke efterspørgslen efter produkter, hvor bæredygtighed og lang levetid er tænkt ind, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Derfor skal der fremover være mere fokus på at implementere bæredygtighedsprincipper i indkøbsprocesserne. Medlemskabet af POGI betyder, at indkøbene i Holbæk Kommune i højere grad skal bruges på produkter og serviceydelser, der er miljø- og energirigtige.

Og samtidig slår Holbæk Kommune fast, at der er handling bag ordene om arbejdet for en mere bæredygtig og klimavenlig udvikling, hedder det i pressemeddelelsen.

- Vi skal fortsat mindske vores CO2-udledning og miljøbelastning. Det er helt afgørende, at vi får styrket markedet for grønne løsninger, så erhvervsliv og leverandører får stærkere incitament til at udvikle produkter, som er mindre miljøbelastende. Det kræver, at mange går sammen, så jeg håber, at mange flere kommuner vil følge vores eksempel og melde sig ind i POGI, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.