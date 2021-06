Sidst i marts kom de første protester fra naboer til det mulige nye boligområde. Her var Peter Jessen, Lone Andersen, Jan Sørensen og David Jørgensen på banen for at forklare deres synspunkt til avisen. Foto: Anders Ole Olsen

Kommuneplan: Nej til højhuse og trafikkaos

Holbæk - 02. juni 2021 kl. 12:21 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

I nabokvartererne er alle boligerne i et eller to plan. Derfor er det alt for meget, hvis Holbæk Kommune giver grønt lys et byggeri i op til seks etager på det grønne område mellem Allerup-kvarteret og Jehovas Vidners bygninger bag Stenhusvej i Holbæk.

Sådan lyder den vigtigste indvending mod forslaget til ny kommuneplan, som går igen i næsten alle de 78 høringssvar, som beskæftiger sig med denne boligplan.

De mange høringssvar kommer i kølvandet på en række protester mod planerne som tidligere beskrevet i avisen.

Protesterne har også gjort politisk indtryk. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har allerede luftet en stærk skepsis over for det store byggeri, som kommuneplan-forslaget åbner for.

Og sammen med bygen af kritiske høringssvar kan det pege i retning af, at den endelige udgave af den nye kommuneplan måske kun vil åbne for et byggeri i noget mindre skala.

Investor er klar Her og nu er det Jehovas Vidner, som via Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab ejer den cirka 76.000 kvadratmeter store grund.

Uroen opstod, da kommuneplanforslaget blev præsenteret. Her kom det frem, at Jehovas Vidner har en køber på hånden.

Den mulige køber er anpartsselskabet Stenhusvej af 2019 ApS, som har Henrik Hansen, Vipperød, som direktør og hovedejer.

Han er villig til at købe på betingelse af, at han må opføre boliger på i alt cirka 33.000 brutto-etagemeter, og at der må bygges i op til seks etager. Og det er altså opfyldelsen af disse ønsker, der er åbnet for i forslaget til ny kommuneplan.

Ændrer karakter Indvendingerne mod storbyggeriet kan blandt andet læses i et høringssvar fra de fem grundejerforeninger, som ligger rundt om det påtænkte nye boligområde.

De fem foreninger er Fjordhøj, Kirsebærhaven, Stenhusvænget/Stenhusparken, Huginsvej og Idunsvej/Trudsvej.

De bemærker, at de omkringliggende boliger alle er i et eller to plan. Her vil et nyt byggeri i seks etager stikke kraftigt ud.

Grundejerne peger også på, at der direkte står i kommuneplanen, at man ved udvikling af boligområder »skal bevare deres hidtidige karakter«: I områder med lave boligbebyggelse kan man bygge nye villaer og rækkehuse. Og i områder med etagebebyggelse kan man bygge etageboliger.

Udsigt til trafikpropper Med et stort antal nye boliger - mindst 300 kunne være et kvalificeret gæt - er der også udsigt til meget mere trafik i området, påpeger grundejerne.

De kan ikke få øje på en trafikløsning i kommuneplanforslaget. Og de konstaterer, at Stenhusvej slet ikke kan sluge så meget ekstra trafik, som de mange nye boliger vil give.

Allerede i dag er der store køproblemer på vejen, især i forbindelse med start og afslutning på skoledagen på Stenhus Gymnasium, kostskolen og lilleskolen, påpeger grundejerforeningerne.

De mulige trafikproblemer er også noget, man har fået øje på for enden af Stenhusvej. Holbæk Megacenter Forening har også skrevet et høringssvar, og budskabet her er, at yderligere trafik på Stenhusvej, kan give så store køproblemer, at megacentret vil miste kunder.

O.k. til færre boliger Det skal nævnes, at de mange kritiske høringssvar om boligprojektet ikke er en afvisning af nye boliger. Men det, der bygges, skal matche resten af området.

De fem grundejerforeninger peger på, at det også vil gøre trafikproblemet noget mindre. Og så minder de kommunen om, at grønne områder og plantebælter også er noget, der skal være i boligområderne.

Politikerne på banen igen Kommuneplan-forslaget blev sendt i høring efter, at kommunalbestyrelsen i januar førstebehandlede forslaget.

Lige nu arbejder administrationen på en hvidbog om de mange høringssvar. Her systematiseres de og bliver forsynet med administrationens faglige kommentarer.

Ud af dét kommer et tilrettet forslag til ny kommuneplan.

Det skal behandles i de politiske udvalg, inden det kommer til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen.

