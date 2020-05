Privat service tegner sig for 45 procent af alle private job i Holbæk Kommune. Ahlgade-sceneriet her er fra dengang, ingen havde hørt om corona. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunens erhvervspolitik får en grøn kant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens erhvervspolitik får en grøn kant

Holbæk - 14. maj 2020 kl. 17:10 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu dominerer corona-krisen billedet. Men zoomer man ud og kigger på udviklingen de seneste fem år, har Holbæk et privat erhvervsliv, som trives, og det vokser nok til at give job til flere og flere.

Sådan er bagtæppet for de drøftelser, som kommunen har haft med erhvervslivet det seneste halve års tid, hvor en ny kommunal erhvervspolitik skulle formuleres.

Nu er resultatet næsten klar. Der er lagt op til en vedtagelse i kommunalbestyrelsen onsdag i næste uge.

I stedet for en traditionel erhvervspolitik er der lagt op til noget, som måske egentlig mest er en erklæring om god vilje. Og det er ikke så løst, som det kunne lyde. For kommune og erhvervsliv er enige om, at gensidig respekt og tæt kontakt er nogle af de værktøjer, som faktisk virker bedst.

Tal sammen

Ordet »partnerskab« fylder meget i oplægget, og som eksempel nævnes, at en gruppe virksomheder måske konstaterer et konkret problem.

Med Holbæk Erhvervsforum som mellemmand skal de have fat i de relevante personer i kommunen. Og så sætter man sig ved samme bord og forsøger at finde en konkret løsning.

At skaffe nye uddannelser til byen er også en opgave, som løses bedst i et partnerskab mellem kommune og erhvervsliv.

Klima og miljø

Kommunen skal fremdeles forsøge at betjene virksomhederne så hurtigt og så effektivt som muligt.

Og den skal have øje for, om at der ledige erhvervsgrunde de rigtige steder, så man har noget at tilbyde, når en lokal eller en udefra kommende virksomhed har brug for plads.

Et særligt afsnit handler om klima og grøn omstilling.

»Den grønne vækstmotor« er overskriften, og noget af brændstoffet er kommunens nye klimamålsætning, som siger, at CO2-udslippet skal reduceres markant over de næste 10 år. Kommunen satser desuden på at kræve mere bæredygtige løsninger, når der skal bygges.

Nogle kunne måske aflæse disse politikker som mere bøvl og besvær. Men af et notat om den nye erhvervspolitik fremgår det, at en del erhvervsfolk synes, at grøn omstilling også har en duft af flere opgaver og øget omsætning.

Det kan blandt andet gavne de lokale håndværks- og byggefirmaer - en sektor, som fylder meget i det lokale erhvervsliv.

En anden vigtig sektor er »privat service« - det er alt fra advokater til frisører og restauranter. Denne sektor tegner sig for næsten halvdelen af alle private job i kommunen.

Industri-virksomheder er der til gengæld ikke mange af. Men nogle er der dog, og flere kommer til. Eksempelvis har Svinninge de senere år »scoret« både en betonfabrik og et ambitiøst bryggeri.