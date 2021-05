Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen udvider åbningstiden for testcentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen udvider åbningstiden for testcentre

Holbæk - 18. maj 2021 kl. 10:37 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Coronasmitten er stigende i Holbæk Kommune og for at komme den og de lange køer til teststederne til livs, udvides antallet af åbningsdage nu hos Falcks såkaldte kvikteststeder i Skarridsøsalen, Jyderup, Tølløse Hallen, Tølløse, Svinninge Forsamlingshus, Svinninge og Vommevad Forsamlingshus, Regstrup. Det betyder, at der nu er åbent alle ugens dage fra klokken 09 til 19 ved kvikteststederne i de fire byer.

På Elværket i Holbæk er åbningstiderne endnu længere.

I Orø Hallen på Orø er åbningstiderne tirsdag til torsdag 17 til 19 og lørdag 10 til 12. Vil du være sikker på, at teststederne er åbne, inden du går derned, kan åbningstiderne altid tjekkes på Falcks hjemmeside.

Målet med de udvidede åbningstider er, at flere folk bliver testet, og samtidig ønsker man i Holbæk Kommune at få fordelt de, der ønsker en test, så ventetiden til de store testcentre i Holbæk By mindskes.

De seneste coronatal (18. maj) fra Statens Serum Institut viser, at der i Holbæk Kommune er en positivprocent på 1,03 procent og 120 smittede per 100.000 indbyggere. En kommune lukkes automatisk ned, hvis antallet af smittede per 100.000 indbyggere overstiger 250, og når smitten runder 150 per 100.000 betragtes den som høj.

Dermed er Holbæk Kommune altså stadig et godt stykke fra nedlukning, men tendensen den sidste måned har været stigende smitte.

Udvidelserne af åbningstiderne på kvikteststederne i Holbæk Kommune er en del af en samlet indsats i Region Sjælland, og de mange teststeder lægger pres på Falck for at finde testere. Især nu, hvor andre erhverv genåbnes, og flere testere derfor søger tilbage til tidligere jobs. Det forklarer driftsansvarlig for Falcks teststeder i Region Sjælland, Daniel Gertsen.

- Vi kan godt mærke, at nogle testere vil tilbage til de jobs, de kommer fra. Vi ansætter hver uge nye testere. Vi kan godt følge med, men vi har brug for at ansætte endnu flere, udtaler han.

Ud over nedlukning af enkelte kommuner, kan der også nedlukkes på sogneniveau. Her opfylder sognene Tveje Merløse Sogn, Sankt Nikolai Sogn, Skamstrup-Frydendal Sogn, Sønder Jernløse Sogn og Søndersted Sogn et af de tre krav for nedlukning.

De tre krav er: Mindst 500 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge, mindst 20 smittede personer den seneste uge og en positivprocent på mindst 2,5 procent den seneste uge.